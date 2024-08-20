Новинка пополнит линейку Xiaomi 15.

Компания Xiaomi не ограничится смартфонами Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro в своей новой линейке, выпустив ещё одну модель, получившую название Xiaomi 15S Pro — журналисты издания XiaomiTime обнаружили предстоящую новинку в базе данных IMEI, сообщает сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Xiaomi 15S Pro был замечен в базе данных IMEI с модельным номером 25042PN24C. Ожидается, что новинка будет оснащена новейшим топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4 и станет улучшенной версией Xiaomi 15 Pro, который, как предполагается, получит чип Snapdragon 8 Gen 4.

Как утверждает ряд информаторов, серия Xiaomi 15 будет представлена в октябре текущего года, но презентация ограничится лишь моделями Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro с новейшей HyperOS 2.0, в то время как появление Xiaomi 15S Pro ожидается лишь в следующем году.

Как отмечает источник, номер модели указывает на то, что Xiaomi 15S Pro дебютирует не ранее апреля 2025 года. Также предполагается, что данная модель будет официально представлена лишь в Китае, как и Xiaomi 15 Pro, а для глобального рынка будет предназначаться Xiaomi 15.