Первым производителем, который оснастит свой смартфон новым чипом, должен стать Xiaomi.

Компания Qualcomm расширяет свой линейку чипсетов 7-й серии, выпуская модель среднего класса Snapdragon 7s Gen 3, позиционируемую в качестве наиболее доступного варианта серии, которая также включает в себя чипы Snapdragon 7 Plus Gen 3 и 7 Gen 3, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Qualcomm

Чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 выпускается по 4-нм технологии TSMC и имеет восьмиядерную конфигурацию — новинка оснащается одним основным ядром Cortex-A720, работающим на тактовой частоте до 2.5 ГГц, тремя производительными ядрами, достигающими частоты 2.4 ГГц, а также четырьмя эффективными ядрами Cortex-A520 с частотой до 1.8 ГГц, благодаря чему достигается повышение производительности CPU на 20 % по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Повышение скорости рендеринга графики ещё более заметно в связи с оснащением чипа новым графическим процессором — как заявляет производитель, быстродействие GPU увеличилось на 40 % на фоне показателей предшественника. При этом официально название графического процессора не раскрывается, но источник предполагает, что это может быть Adreno 810.

Следуя в ногу со временем, Qualcomm отчитывается о повышении производительности с использованием технологий искусственного интеллекта на 30 %, улучшенной поддержке ряда ИИ-функций, в том числе многоязычного перевода и встроенных моделей ИИ, а также уменьшенном на 12 % энергопотреблении.

Источник фото: Gizmochina

Улучшения также коснулись возможностей камеры — новинка обзавелась поддержкой фотосъёмки с разрешением до 200 Мп, одинарного датчика на 64 Мп, двойной камеры 32+21 Мп и тройного модуля с разрешением до 21 Мп на объектив. Кроме того, поддерживается запись видео 4K HDR, но только с показателем 30 кадров в секунду, а съёмка замедленного видео ограничена 120 кадрами в секунду при 1080p.

Помимо этого, новый чипсет поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, модули памяти LPDDR5-3200 и LPDDR4X-2133, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 5G и Qualcomm Quick Charge 4+, а также обеспечивает скорость нисходящей линии до 2.9 Гбит/c.

Ожидается, что первым производителем, который выпустит смартфон, оснащённый новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, станет Xiaomi, представив свою новую модель в сентябре. Кроме того, над устройствами, снабжёнными новым чипсетом, работают такие компании, как Samsung, Realme и Sharp.