Новинка должна усилить конкуренцию в бюджетном сегменте.

Китайский производитель Vivo работает над своим новым бюджетным смартфоном Vivo Y19s с целью усилить конкуренцию на рынке моделей начального уровня, на что указывает появление предстоящей новинки в базе данных IMEI, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Согласно базе данных IMEI, смартфон Vivo Y19s имеет модельный номер V2419. Более подробной информации источник не предоставляет, но следует ожидать, что новинка получит ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo Y18s, представленной несколько месяцев назад и оснащённой восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G85 с графическим процессором Mali-G52 MC2, 6.56-дюймовой IPS-панелью с разрешением 720x1612 точек и частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Кроме того, Vivo Y18s снабжается 50-Мп основной камерой, дополненной 0.08-Мп датчиком, 8-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт — вполне вероятно, что модель следующего поколения сможет порадовать более высокими характеристиками.

Ожидается, что смартфон Vivo Y19s займёт свою нишу в бюджетном сегменте. Точной информации о дате дебюта и доступности новинки в настоящий момент не имеется.