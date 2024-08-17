Новая модель должна получить быстрый чип MediaTek Dimensity 9300 Plus и 6.78-дюймовую OLED-панель.

Ассортимент китайского производителя iQOO вскоре должен пополниться новым смартфоном линейки Z9, включающей в себя модели Z9x, Z9 и Z9 Turbo, дебютировавшие в апреле текущего года в Китае и оснащённые чипсетами Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно — новая модель, получившая название iQOO Z9 Turbo+, была замечена на сайте сертификации 3C, раскрыв ряд своих характеристик, а дополнил общую картину известный информатор Digital Chat Station, говорится в материале сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В базе данных 3C указаны несколько версий зарядного устройства для смартфона iQOO Z9 Turbo+ — варианты V8073L0A1-CN / V8073L0E0-CN / V8073L0A1-CN обеспечивают зарядку мощностью 80 Вт, в то время как модификация V9082L0A1-CN поддерживает зарядку до 90 Вт.

Информатор Digital Chat Station отмечает, что новинка будет ограничена возможностью быстрой зарядки мощностью до 80 Вт, а также получит плоскую 6.78-дюймовую панель, изготовленную с применением технологии OLED, с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, флагманским чипсетом текущего поколения MediaTek Dimensity 9300 Plus, аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч и встроенным в дисплей короткофокусным оптическим датчиком отпечатков пальцев.

Кроме того, устройству приписывается наличие 50-Мп основной камеры, расположенной на задней панели и дополненной 8-Мп датчиком, а также 16-Мп камеры для совершения видеозвонков и селфи.

Ожидается, что презентация смартфона iQOO Z9 Turbo+ состоится в сентябре текущего года в Китае.