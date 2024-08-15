Новинка получит чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Компания Vivo работает над расширением своей линейки смартфонов T3 новой моделью, получившей название Vivo T3 Pro 5G — сегодня предстоящая новинка была протестирована в бенчмарке Geekbench, попутно раскрыв ряд своих характеристик, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/Smartprix

Согласно сайту Geekbench, смартфон Vivo T3 Pro 5G с модельным номером V2404, который был ранее замечен в базе данных IMEI, получил чипсет, оснащённый одним ядром, достигающим тактовой частоты 2.63 ГГц, тремя ядрами с частотой 2.4 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.8 ГГц — данные характеристики указывают на наличие чипа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с графическим процессором Adreno 720.

Кроме того, появившаяся на сайте новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 14. В одноядерном тесте Geekbench результат устройства составил 1147 баллов, а в многоядерном — 3117 очков.

Ранее смартфон появился на рендерах, продемонстрировав свой квадратный модуль камеры на задней панели, имеющий скруглённые углы и вмещающий три датчика, одним из которых, как предполагается, станет сенсор с разрешением 50 Мп производства Sony.

Также новинке приписывается наличие изогнутой AMOLED-панели с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторной батареи ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки, а также весьма тонкого корпуса, толщина которого составит всего 7.49 мм.

Отмечается, что какой-либо официальной информации от производителя относительно характеристик и даты дебюта смартфона Vivo T3 Pro 5G к настоящему времени не поступало.