Также новинка получила усовершенствованный шарнир и ряд возможностей с использованием ИИ.

В рамках мероприятия Made by Google была представлена вся линейка смартфонов Pixel 9 – помимо стандартной модели Pixel 9 и Pro-версий, а именно Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, компания Google презентовала свой складной смартфон второго поколения Pixel 9 Pro Fold, который предлагает более современный дизайн и ряд улучшений по сравнению с предшественником, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Специалисты Google переработали дизайн Pixel 9 Pro Fold, в результате чего новинка стала тоньше и выше модели предшествующего поколения, получив квадратную форму. Ещё одним изменением стал улучшенный шарнир, который позволяет полностью раскладывать смартфон, чего Pixel Fold первого поколения добиться не мог.

Благодаря новым пропорциям новинка имеет более крупные дисплеи с диагональю 6.3 дюйма для внешнего экрана и 8 дюймов для складного. Оба дисплея представляют собой OLED-панели с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц, а также имеют встроенные селфи-камеры на 10 Мп.

Смартфон оснащается новейшим чипсетом Tensor G4, изготовленным по 4-нм техпроцессу Samsung и снабжённым одним ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3.1 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720, достигающими частоты 2.6 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A520 с частотой 1.95 ГГц, а также 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ.

На задней панели устройства имеется 48-Мп основная камера, дополненная 10.5-Мп телеобъективом с пятикратным оптическим зумом и обновлённым 12-МП сверхширокоугольным модулем.

Питанием новинку обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4650 мА·ч, который, по заявлению производителя, будет поддерживать работу устройства в автономном режиме при обычном использовании в течение суток. Также имеется поддержка проводной зарядки мощностью 21 Вт.

Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14, для которой заявлено семь лет поддержки, и богатым набором функций Google AI с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, новинка имеет водонепроницаемость по стандарту IPX8. Модель предлагается в двух цветовых оформлениях — Obsidian и Porcelain.

Толщина устройства в сложенном и раскрытом виде составляет всего 10.5 и 5.1 мм соответственно, а вес снижен до 257 г, что делает его более удобным для использования.

Стоимость Pixel 9 Pro Fold за версию с 256-ГБ накопителем составляет 1799 долларов/1899 евро, а вариант с хранилищем объемом 512 ГБ оценён в 1919 долларов/2029 евро. Поставки стартуют с 4 сентября текущего года.