Кроме того, новые модели обзавелись целым рядом функций ИИ.

Несколько часов назад завершилось официальное мероприятие Made by Google, на котором компания Google представила целый ряд своих мобильных устройств, в том числе линейку смартфонов Pixel 9 — помимо стандартного варианта, который стал героем прошлого материала, технологический гигант также презентовал модели Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, сообщает издание Gizmochina.

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Обе новинки получили плоский дизайн с экраном, обрамлённым едва заметными краями, корпусом с закруглёнными углами и выступающим модулем камеры с расположенными горизонтально сенсорами, не касающимся краёв, имеющим матовую отделку, как и вся задняя панель.

Основное отличие между двумя моделями заключается в характеристиках экрана — Pixel 9 Pro снабжается 6.34-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 2050 нит, в то время как Pixel 9 Pro XL имеет более крупный 6.8-дюймовый экран с разрешением 2992x1344 точек и максимальной яркостью 3000 нит. При этом оба устройства оснащаются панелью Actua OLED с частотой обновления LTPO 120 Гц, а также защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Новинки снабжаются чипсетом Tensor G4, встроенным чипом безопасности Titan M2, 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Pixel 9 Pro имеет аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч, а Pixel 9 Pro XL оснащается батареей на 5060 мА·ч с поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.

На задней панели смартфонов имеется тройная камера, представленная 50-Мп основным датчиком с диафрагмой f/1.68, что позволяет делать качественные снимки при слабом освещении, 48-Мп сверхширокоугольным модулем и 48-Мп перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне располагается 42-Мп селфи-камера. Кроме того, устройства оснащаются светодиодной вспышкой и датчиком температуры.

Для улучшения качества снимков и их редактирования имеется целый ряд функций, в том числе Magic Eraser, позволяющая удалять лишние объекты, и Best Take, гарантирующая отсутствие неловких поз на фотографиях.

Устройства поставляются с предустановленной ОС Android 14 и имеют право на семь лет обновлений. Помимо этого, новинки поддерживают целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе Circle to Search, Reimagine и Pixel Screenshots.

Также имеется встроенная функция Emergency SOS для получения информации об экстренных ситуациях и предотвращения кражи конфиденциальных данных. Кроме того, устройства получили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Новинки представлены в следующих цветовых оформлениях — Rose, Obsidian, Porcelain и Hazel.

Источник фото: GSMArena

По данным сайта GSMArena, стоимость Pixel 9 Pro за версию с накопителем объёмом 128 ГБ составляет 999 долларов/1099 евро, за вариант с хранилищем на 256 ГБ просят 1099 долларов/1199 евро, а модификация с 512-ГБ накопителем стоит 1219 долларов/1329 евро, в то время как за Pixel 9 Pro в конфигурациях с хранилищем на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ необходимо заплатить 1099 долларов/1199 евро, 1199 долларов/1299 евро, 1319 долларов/1429 евро и 1689 долларов соответственно.

Также в течение некоторого времени будут действовать скидки, составляющие 100 евро для моделей с 256 ГБ, 130 евро для 512 ГБ и 150 евро для версии Pixel 9 Pro с хранилищем на 1 ТБ, что снижает его цену до 1429 евро.