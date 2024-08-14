Кроме того, новинка получила усовершенствованный сканер отпечатков пальцев и ряд новых функций.

Компания Google провела своё долгожданное мероприятие Made by Google, на котором презентовала целый ряд своих мобильных устройств, в том числе смартфон Google Pixel 9, пришедший на смену модели предшествующего поколения, Pixel 8, и получивший целый ряд улучшений, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Google Pixel 9 получил несколько изменённый дизайн с плоской рамкой, скруглёнными краями, экраном с малозаметными отступами по бокам и вырезом для селфи-камеры, а также горизонтально расположенным модулем камеры, не касающимся краёв.

Новинка оснащается чипсетом Tensor G4, дисплеем с диагональю 6.3 дюйма и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, производитель отказался от оптического сканера отпечатков пальцев в пользу ультразвукового.

На задней панели смартфона располагается 50-Мп основная камера, дополненная сверхширокоугольным объективом, разрешение которого было увеличено с 12 до 48 Мп, а на фронтальной стороне имеется 10.5-Мп селфи-камера. Также новинка поддерживает целый ряд функций, в том числе Magic Eraser, Best Take и другие.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой 27-Вт проводной зарядки, а также беспроводной. Работает новинка под управлением ОС Android 14 с заявленным сроком выхода обновлений, составляющим семь лет.

Помимо этого, имеется поддержка ИИ-помощника Gemini и функция Emergency SOS, позволяющая получать уведомления о критических ситуациях, а также предотвращающая фишинг и действия вредоносных программ в целях сохранности конфиденциальных данных. Устройство предлагается в следующих цветовых оформлениях — Green, Porcelain, Obsidian и Rose.

Стоимость смартфона Google Pixel 9 в конфигурации с хранилищем объёмом 128 ГБ составляет 800 долларов/899 евро, а версия с накопителем на 256 ГБ оценена в 900 долларов/999 евро.