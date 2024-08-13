Новинка получит более скромные характеристики по сравнению с HMD Skyline.

Финская компания HMD Global продолжает расширять ассортимент своей продукции новыми моделями с хорошо узнаваемым дизайном — вслед за смартфоном HMD Skyline, дизайн которого весьма схож с моделями серии Nokia Lumia, производитель готовится выпустить более доступную модель, весьма похожую внешне, но отличающуюся от уже вышедшей новинки по ряду ключевых характеристик, которыми поделился информатор smashx_60, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: smashx_60/X

По данным информатора, предстоящий смартфон HMD Hyper получит чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Согласно опубликованному рендеру, новинка будет иметь плоский дисплей с вырезом для селфи-камеры, обрамлённый достаточно заметными рамками, и корпус со скруглёнными боковыми сторонами, выполненный в ярко-жёлтом цветовом оформлении — внешне смартфон весьма напоминает Nokia Lumia 920.

На задней панели устройства расположится тройная камера, представленная 50-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, 13-Мп модулем и 8-Мп датчиком, а на фронтальной стороне будет находиться 50-Мп селфи-камера. Смартфон сможет снимать видео с разрешением 4K со скоростью 30 кадров в секунду и Full HD с показателем 60 кадров в секунду.

Питанием новинку обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Расширить объём хранилища будет возможно благодаря наличию слота для карты памяти microSD.

Информации о стоимости и доступности смартфона HMD Hyper в настоящий момент не предоставляется, но с учётом более скромных характеристик по сравнению с HMD Skyline можно ожидать на его более доступную стоимость.