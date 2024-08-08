NVIDIA может представить две линейки видеокарт в одно и то же время.

В настоящее время компания NVIDIA работает над новой линейкой своих игровых видеокарт GeForce RTX 5000 и новой модификацией GeForce RTX 4060 — в разговоре с журналистами сайта NotebookCheck представитель производителя внешних видеокарт намекнул на дату дебюта новых видеоадаптеров.

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Источник фото: VideoCardz

По словам представителя AOOSTAR, в настоящее время компания готовится выпустить свою новую внешнюю видеокарту, основанную на ещё не представленном официально графическом адаптере GeForce RTX 4060M. При этом в компании отмечают, что данная модель не является мобильной версией RTX 4060, а представляет собой совершенно новый продукт. Также сообщается, что внешняя видеокарта RTX 4060M будет потреблять около 120 Вт.

В настоящее время значительная доля рынка внешних видеокарт контролируется AMD, которая продолжает расширять свой ассортимент — вчера стало известно, что в ближайшее время производитель выпустит новую модель Radeon RX 7800M, которая, судя по всему, будет оснащена чипом Navi 32 и станет основой для внешней видеокарты OneXGPU 2.

Вполне вероятно, что NVIDIA планирует помешать гегемонии AMD в данном секторе рынка, представив свои решения серии RTX 4000M, предназначенные непосредственно для внешних видеоадаптеров.

Помимо этого, сообщение, связанное с выпуском новой внешней видеокарты, проливает свет и на период анонса новой игровой линейки GeForce RTX 5000 – по словам представителя AOOSTAR, компания не может выпустить свой продукт с GeForce RTX 4060M до конца года, что связано с политикой NVIDIA, ограничивающей дебют серии RTX 4000M до анонса линейки GeForce RTX 5000.

Таким образом, следуя заявлению представителя AOOSTAR, NVIDIA может анонсировать свою новую линейку игровых видеокарт GeForce RTX 5000 в конце текущего года, хотя конкретной информации относительно даты презентации новинок в настоящее время не имеется.