Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Внешняя видеокарта OneXGPU 2 может получить ещё не вышедший в мобильном сегменте чип на базе RDNA 3
Производитель подтвердил предстоящий выпуск OneXGPU 2 с Radeon RX 7800M.

Компания OneNetbook анонсировала свою новую внешнюю видеокарту OneXGPU 2, которая придёт на смену прошлогодней модели, OneXGPU, и будет базироваться на ещё не вышедшем мобильном видеоадаптере AMD Radeon 7800M, сообщает издание NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/OneNetbook

Анонсируя свой новый продукт, производитель подтверждает, что OneXGPU 2 будет оснащаться графическим адаптером Radeon RX 7800M, основанным на архитектуре RDNA 3. Более подробной информацией ни AMD, ни OneNetbook в настоящим момент не делятся, но предполагается, что в основу предстоящей мобильной видеокарты ляжет графический процессор Navi 32, анонсированный осенью прошлого года и доступный в составе десктопных моделей Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT.

Модель предшествующего поколения, OneXGPU, получила мобильную видеокарту Radeon RX 7600M, характеризующуюся сравнительно небольшим энергопотреблением в диапазоне от 50 до 90 Вт. Кроме того, она обладает конкурентным преимуществом в виде порта OcuLink, обеспечивающего более высокую пропускную способность по сравнению с Thunderbolt 4 и USB4, чего можно ожидать и от новой модели.

Предстоящая же новинка, OneXGPU 2, снабжённая видеоадаптером Radeon RX 7800M, судя по всему, потребует больше энергии, учитывая, что настольная RX 7700 XT потребляет как минимум 245 Вт. Конечно, мобильный вариант с Navi 32 вряд ли достигнет подобных величин, но с учётом более высокого класса, вероятно, будет отличаться и более значительным энергопотреблением.

Отмечается, что OneXGPU 2 может стать первой внешней видеокартой, оснащённой мобильным чипом Navi 32, имеющим вдвое больше ядер по сравнению с Navi 33, что положительно скажется на общую производительность.

#rdna 3 #onexgpu 2
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
AMD готовит к выходу видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
iGPU AMD Radeon 890M на базе Strix APU превзошел iGPU Arc на базе Meteor Lake в игровых тестах
AMD планирует выпустить новые видеокарты RDNA 3 для геймеров с ограниченным бюджетом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
5
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
5
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
12
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Российские инженеры отправили в СВО первую партию дронов «Ветер» с системой наведения на базе ИИ
5
КАМАЗ запускает новую модификацию двигателей для гусеничных бульдозеров ЧЕТРА
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
4
Меркурис: ВСУ может остаться без ракет в случае эскалации на Ближнем Востоке
+
В Крыму обновят трассу соединяющую Симферополь и Черное море
1
Nvidia разыгрывает игровой ПК на базе RTX 4090
3
AMD может готовить новые бюджетные видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
1
Новая функция на смартфонах Xiaomi поможет обнаружить скрытые камеры
+
В 2025 году часть участка «Север – Юг» в Дагестане станет четырехполосной
+
Братья Руссо и Стивен МакФили планируют возвращение к проверенным методам в новых "Мстителях"
+

Популярные статьи

Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
148
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
4
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
9
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
11
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
4
5 лучших веб-браузеров с искусственным интеллектом в 2024 году
2
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
24
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
1

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
21:09
Ещё что за новости, деградация от напряжения, а не от температуры. Кремний утюгом греют, паяльной станцией до 250°
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
Ополченец с дивана
21:09
В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Смирнов
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
BOBIUS
21:07
Ну есть и есть, тебе-то что с того?
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
FelsheR-BANz
21:05
Это значит что они одинаковые, а афтор сам олень и других держит.
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
FelsheR-BANz
21:00
Он может и никогда не деградировать!) Корки помниться тоже деградировали, а до сих пор на них миллионы сидят и они прекрасно работают!))
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
scvitaly
20:54
Что за бред ?! Какая "вторая половина 2024" ? В лучшем случае планируют запустить ближе к концу 2025! https://en.wikipedia.org/wiki/Haven-1
Запуск станции Haven-1 запланирован на вторую половину 2024 года с помощью SpaceX Falcon 9
Vorvort
20:51
65 Ватт у 9700X и быстрее 7700X 105 Ватт, браво!
В сети появились первые независимые обзоры и тесты процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X
Artem4ikYTV2
20:49
тоже плевать
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Апшеронский скакел
20:46
Тебя от галоперидола отпустило?
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Дмитрий Соловьев
20:35
Какой еще внутренний контролер питания?
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем