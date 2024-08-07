Производитель подтвердил предстоящий выпуск OneXGPU 2 с Radeon RX 7800M.

Компания OneNetbook анонсировала свою новую внешнюю видеокарту OneXGPU 2, которая придёт на смену прошлогодней модели, OneXGPU, и будет базироваться на ещё не вышедшем мобильном видеоадаптере AMD Radeon 7800M, сообщает издание NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/OneNetbook

Анонсируя свой новый продукт, производитель подтверждает, что OneXGPU 2 будет оснащаться графическим адаптером Radeon RX 7800M, основанным на архитектуре RDNA 3. Более подробной информацией ни AMD, ни OneNetbook в настоящим момент не делятся, но предполагается, что в основу предстоящей мобильной видеокарты ляжет графический процессор Navi 32, анонсированный осенью прошлого года и доступный в составе десктопных моделей Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT.

Модель предшествующего поколения, OneXGPU, получила мобильную видеокарту Radeon RX 7600M, характеризующуюся сравнительно небольшим энергопотреблением в диапазоне от 50 до 90 Вт. Кроме того, она обладает конкурентным преимуществом в виде порта OcuLink, обеспечивающего более высокую пропускную способность по сравнению с Thunderbolt 4 и USB4, чего можно ожидать и от новой модели.

Предстоящая же новинка, OneXGPU 2, снабжённая видеоадаптером Radeon RX 7800M, судя по всему, потребует больше энергии, учитывая, что настольная RX 7700 XT потребляет как минимум 245 Вт. Конечно, мобильный вариант с Navi 32 вряд ли достигнет подобных величин, но с учётом более высокого класса, вероятно, будет отличаться и более значительным энергопотреблением.

Отмечается, что OneXGPU 2 может стать первой внешней видеокартой, оснащённой мобильным чипом Navi 32, имеющим вдвое больше ядер по сравнению с Navi 33, что положительно скажется на общую производительность.