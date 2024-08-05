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Lenovo выпускает гибрид Android-планшета и Windows-ноутбука с двумя процессорами
По сути новинка представляет собой два отдельных устройства в составе одного продукта.

Мобильные устройства, оснащённые двумя операционными системами, выпускались ещё несколько лет назад, но не снискали особой популярности среди пользователей — компания Lenovo, судя по всему, решила возродить данную концепцию, выпустив свой новый гибрид ноутбука и планшета, имеющий две операционные системы и два процессора в составе одного устройства, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin

Lenovo ThinkBook Gen 5 Hybrid имеет аппаратное обеспечение как для Android, так и для Windows — верхняя часть устройства, снабжённая 14-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2.8K и поддержкой стилуса, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, хранилищем объёмом 256 ГБ и аккумулятором ёмкостью 38 Вт·ч, работает под управлением ОС Android, а база, оснащённая процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ ОЗУ, хранилищем на 1 ТБ и батареей ёмкостью 75 Вт·ч, функционирует на Windows 11.

Фактически верхняя часть и база Lenovo ThinkBook Gen 5 Hybrid представляют собой два независимых устройства, способных работать как совместно, имея доступ к общему хранилищу, фронтальной и задней камерам, так и раздельно — часть с экраном можно использовать в качестве Android-планшета, а блок с клавиатурой имеется возможность подсоединить к отдельному монитору.

Вполне вероятно, что столь необычное устройство сможет привлечь целый ряд покупателей, хотя при его использовании могут обнаружиться некоторые проблемы, учитывая нестандартное использование сразу двух ОС. Кроме того, стоимость новинки, составляющая 2200 долларов, может оттолкнуть некоторых пользователей. Производитель обещает, что гибрид появится в продаже в ближайшем будущем.

#android #windows #lenovo
Источник: neowin.net
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