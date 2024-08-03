Новинка появилась в продаже в Китае.

Китайский производитель HiSense выпускает новый 98-дюймовый телевизор TV 98S57 с высокой частотой обновления и встроенным помощником, использующим технологии искусственного интеллекта, сообщает издание NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/HiSense

Телевизор HiSense TV 98S57 оснащается DLED-панелью с диагональю 98 дюймов, разрешением 4K (3840x2160 точек) и частотой обновления 264 Гц, что предполагает возможность его использования не только для просмотра видео, но и для динамичных игр.

Кроме того, новинка характеризуется пиковой яркостью 1000 нит, 384 зонами локального затемнения и охватом 95 % цветового пространства DCI-P3. Устройство оснащается SoC неизвестной модели с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

Телевизор имеет расширенные возможности с применением искусственного интеллекта, в том числе может регулировать громкость звука, яркость и контрастность в зависимости от типа контента, демонстрируемого на экране, поддерживает голосовые команды и имеет возможность переводить речь в режиме реального времени.

Варианты подключения представлены двумя портами HDMI 2.0, двумя разъёмами HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, одним USB 3.0 Type-A, одним USB 2.0 Type-A и Wi-Fi 6. Помимо этого, новинка снабжена 2.1-канальной аудиосистемой.

Энергопотребление и масса устройства весьма впечатляющие — телевизор требует для своей работы 450 Вт и весит 67 кг.

Стоимость телевизора HiSense TV 98S57 в китайской рознице составляет 9999 юаней (1400 долларов). Новинка появится в продаже 7 августа, но будет ограничена Китаем. Речи о глобальном запуске продукта пока не идёт.