Это позволит новинкам обеспечить более продолжительное время автономной работы.

По мере приближения даты официальной презентации новых смартфонов Apple серии iPhone 16 в сети Интернет появляется всё больше утечек, проливающих свет на новые возможности и улучшения, которые принесёт новая линейка — по данным информатора Instant Digital, предстоящие Pro-модели новой линейки получат более ёмкие аккумуляторные батареи по сравнению с предшественниками, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: MacRumors

Как утверждает информатор, будущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max обзаведутся батареями ёмкостью 3577 и 4676 мА·ч соответственно, что по сравнению с аккумуляторами, которыми оснащены модели предшествующего поколения, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, ёмкостью 3274 и 4424 мА·ч, будет существенным улучшением, составляющим 9.2 и 5.7 %.

Кроме того, более ранние утечки приписывают смартфонам серии iPhone 16 наличие чипа следующего поколения A18, выгодно отличающегося от предшественника улучшенными показателями быстродействия и энергоэффективности, что позволит моделям iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max обеспечивать ещё более внушительное время автономной работы по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Помимо этого, предстоящие новинки от Apple должны получить усовершенствованные камеры с расширенными возможностями и новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта.