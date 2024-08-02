Наиболее популярными оказались шестиядерные модели CPU и 8 ГБ видеопамяти.

Игровая платформа Steam опубликовала свежие данные, проливающие свет не только на использование геймерами той или иной операционной системы, о чём шла речь в прошлом материале, но и демонстрирующие тенденции относительно характеристик ряда комплектующих, установленных в игровых ПК и ноутбуках.

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Источник фото: Pixabay

Как следует из отчёта сервиса Steam за июль, большинство геймеров использует шестиядерные процессоры (32.86 %), значительно меньше игроков, в системах которых установлены CPU с 8 ядрами (20.32 %), а на третьем месте по распространению оказались четырёхъядерные процессоры (19.11 %).

При этом большей популярностью среди игроков пользуются процессоры Intel, на долю которых в июле пришлось 67.4 % (+0.6 %), в то время как приверженцев CPU производства AMD оказалось 32.54 % (-0.61 %).

Наиболее популярной среди геймеров видеокартой в июле стала модель NVIDIA GeForce RTX 3060, доля которой за месяц увеличилась на 0.24 %, достигнув показателя 5.71 %, второе место по числу приверженцев занимает GeForce GTX 1650 с результатом 3.88 %, а на третьей строчке расположилась GeForce RTX 3060 Ti, которая установлена в 3.47 % игровых систем.

Модели видеокарт с 8 ГБ памяти продолжают быть наиболее востребованными среди пользователей Steam, занимая долю в 35.44 %, объём видеобуфера в 12 ГБ является вторым по распространённости (18.39 %), а модели видеоадаптеров с 6 ГБ занимают третью позиции с результатом 13.86 %.

Разрешение экрана 1920x1080 по-прежнему используется подавляющим большинством геймеров (57.28 %), в то время как разрешения 2560x1440 и 3840x2160 применяются в 20.03 и 3.65 % систем соответственно.