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Монитор MSI MAG 321UP с 32-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и частотой 165 Гц оценён в $800
Новинка имеет более скромную частоту обновления по сравнению с моделями производителя, представленными в данной категории.

Компания MSI пополняет ассортимент своих мониторов, оснащённых панелью QD-OLED, выпустив новую модель, получившую название MAG 321UP и присоединившуюся к целому ряду уже представленных на рынке мониторов от данного производителя, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/MSI

Несмотря на наличие современной панели Gen 3 QD-OLED диагональю 32 дюйма, выпускаемой Samsung Display, новинка по ряду характеристик отличается от других моделей производителя в данной категории — ключевой особенностью является ограничение максимальной частоты обновления значением в 165 Гц, в то время как другие мониторы MSI, например, MAG 321UPX, характеризуются частотой 240 Гц. Кроме того, новая модель имеет сертификат VESA ClearMR 9000 против ClearMR 13000 у MAG 321UPX.

В остальном же спецификации MAG 321UP и MAG 321UPX аналогичны — новинка имеет разрешение 4K (3840x2160 точек), низкое время отклика GtG, составляющее 0.03 мс, широкие углы обзора по горизонтали и вертикали, достигающие 178 градусов, пиковую яркость 250 нит (SDR), сертификат VESA DisplayHDR True Black 400, охват 99 и 138.2 % цветового пространства DCI-P3 и sRGB соответственно, а также поддержку технологии Adaptive-Sync.

Кроме того, монитор снабжается одним разъёмом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и одним USB 2.0 Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и Power Delivery мощностью 15 Вт.

Стоимость монитора MSI MAG 321UP в Великобритании и США составляет 950 фунтов стерлингов и 800 долларов соответственно.

#msi mag 321up
Источник: notebookcheck.net
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