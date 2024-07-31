Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
AOC выпускает игровой монитор AGON PRO AG276QZD2 с 27-дюймовой панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
Новинка имеет ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Производитель AOC презентует свой новый игровой монитор AGON PRO AG276QZD2, который приходит на смену представленной на рынке уже более года модели AGON PRO AG276QZD и предлагает более высокие характеристики при более низкой цене, говорится в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Внешне игровой монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 мало чем отличается от модели предшествующего поколения, но при этом оснащается новейшей панелью Samsung Display Gen 3 QD-OLED против более старой LG Display WOLED, используемой в AGON PRO AG276QZD, что позволяет новинке предложить более высокую яркость (на 66 процентов) при просмотре SDR-контента и способность достигать 1000 нит в режиме HDR.

Новая модель характеризуется низким временем отклика GtG, составляющим всего 0.03 мс, заявленным цветовым охватом DCI-P3 на уровне 98.5 % и имеет заводскую калибровку цвета с точностью Delta E <2.

При этом по ряду ключевых характеристик обе модели не отличаются — как и предшественник, AGON PRO AG276QZD2 имеет 27-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц.

Источник фото: NotebookCheck/AOC

Для подключения монитора к ПК предназначаются по два разъёма DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а для воспроизведения аудио имеются два встроенных стереодинамика мощностью 5 Вт. Помимо этого, новинка снабжается двухпортовым концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Игровой монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 в настоящий момент доступен для покупки только в Европе по цене 769 евро, но в будущем должен расширить регионы своего присутствия, появившись в США с ценником в 600 долларов.

#aoc #agon pro ag276qzd2
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
AOC выпустила 27-дюймовый монитор 27G10ZE с частотой обновления экрана 260 Гц
AOC выпускает монитор 27G10ZE с 27-дюймовой панелью Fast IPS и частотой 260 Гц по демократичной цене
AOC готовит игровой монитор AGON PRO AG276QZD2 с частотой 240 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
16
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
4
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
2
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
5
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
1
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
12
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
8
Google обновила Android Auto до версии 12.5
1
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
+
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Федеральную трассу М-8 «Холмогоры» расширят до четырёх полос
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
Samsung выпустила флэш-накопитель USB 3.2 Type-C емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 400 МБ/с
3
152-мм снаряд Мсты-С поразил очередной танк Abrams ВСУ
2
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
Snapdragon 4s Gen 2 не получит поддержки экранов 120 Гц и камер 108 Мп
+
Марк Цукерберг подарил основателю NVIDIA чёрную дублёнку
1

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
15
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
15
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
24
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
+
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
44
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
14
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
18
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
4

Сейчас обсуждают

Alexzander Shevchenko
20:59
Т.е кучи сообщений в иностранных (!!!) сми, что вооружение продается "налево" никак не смутило никого? Зыж Во всех странах есть коррупция и кумовство. На украине прям золотая жила сейчас. Плевать им...
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
Дмитрий Малинин
20:58
Ты ещё в онлайн игры не играл-ты бы сам с имбицилами стал токсиком! А как иначе если действия союзников на уровне амёбы-они будут играть десятки тысяч боёв и всё равно выезжать на двоих и стрелять не ...
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Добрый день
20:48
Ай-яй-яй, как же так получилось, что вдруг ни с того ни с сего видеокарты от АМД, обладая большей производительностью и при этом заметно меньшей ценой, вдруг никому не нужны? Хотите ответ? Ща красножо...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Rn In
20:28
Чел, на дворе первая четверть 21 века заканчивается, а ты со своим мозгом мамонта пылишься в углу. Нейронные и квантовые вычисления это следующие технологические этапы - ты хоть за или против будь вме...
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Forgiven1234
20:27
держи: Ноутбук Colorful X15 AT 23 i5-12450H/16/SSD512/RTX4060 8Gb/15.6"/W11/Grey A10003400435: https://megamarket.ru/catalog/details/noutbuk-colorful-x15-at-23-i5-12450h-16-ssd512-rtx4060-6gb-156-w11...
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
bimvert
20:15
написано, по видимому, с, как минимум, помощью чат гпт, если не полностью ей
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Anton Gushin
19:55
Все дело в мозгах. В мозгах геймеров, в мозгах аффтара, в мозгах разрабов и прочих продвигающих повестку на удорожания железа. В 4К стал играть с 2060 super и все норм.
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
FelsheR-BANz
19:50
Это же не оружие или наркотики - купи на алике и юзай.
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
Колючка
19:44
Кто лучше всех знает, как играть в футбол? Комнатные скуфы, с трудом встающие с дивана. Кто лучше всех знает, как создать автомобиль? Експерты с оверклокер сру.
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
Eisbrecher
19:44
Возможно вы удивитесь, но Луна реально крутится вокруг Солнца. Вместе с Землей.
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем