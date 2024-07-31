Новинка имеет ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Производитель AOC презентует свой новый игровой монитор AGON PRO AG276QZD2, который приходит на смену представленной на рынке уже более года модели AGON PRO AG276QZD и предлагает более высокие характеристики при более низкой цене, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Внешне игровой монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 мало чем отличается от модели предшествующего поколения, но при этом оснащается новейшей панелью Samsung Display Gen 3 QD-OLED против более старой LG Display WOLED, используемой в AGON PRO AG276QZD, что позволяет новинке предложить более высокую яркость (на 66 процентов) при просмотре SDR-контента и способность достигать 1000 нит в режиме HDR.

Новая модель характеризуется низким временем отклика GtG, составляющим всего 0.03 мс, заявленным цветовым охватом DCI-P3 на уровне 98.5 % и имеет заводскую калибровку цвета с точностью Delta E <2.

При этом по ряду ключевых характеристик обе модели не отличаются — как и предшественник, AGON PRO AG276QZD2 имеет 27-дюймовую панель с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц.

Источник фото: NotebookCheck/AOC

Для подключения монитора к ПК предназначаются по два разъёма DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а для воспроизведения аудио имеются два встроенных стереодинамика мощностью 5 Вт. Помимо этого, новинка снабжается двухпортовым концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Игровой монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 в настоящий момент доступен для покупки только в Европе по цене 769 евро, но в будущем должен расширить регионы своего присутствия, появившись в США с ценником в 600 долларов.