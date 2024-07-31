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Промо-материалы раскрывают характеристики и возможности умных часов Google Pixel Watch 3
Новые смарт-часы получили целый ряд улучшений и новых функций.

Уже через пару недель Google должна представить свои новые мобильные устройства, в том числе умные часы Pixel Watch 3, более подробные данные о характеристиках и возможностях которых появились благодаря утечке рекламных материалов, обнародованных сайтом Android Headlines.

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Согласно промо-материалам, смарт-часы Google Pixel Watch 3 будут выпускаться в двух версиях с размерами 41 и 45 мм, а также получат экран Actua с увеличенным по сравнению с моделью предшествующего поколения, Pixel Watch 2, значением пиковой яркости, достигающим 2000 нит.

Ещё одним усовершенствованием станет более быстрая зарядка — для 41-мм модификации время восполнения заряда батареи снизится на 20 %. О 45-мм версии Google подобной информации не приводит, учитывая, что данный форм-фактор является новым для её смарт-часов.

При этом время работы от батареи в стандартном режиме будет аналогично возможностям модели прошлого поколения и составлять 24 часа, но благодаря режиму экономии батареи время автономного функционирования Pixel Watch 3 увеличивается в полтора раза, то есть до 36 часов.

Комплект поставки не изменился, помимо непосредственно самих умных часов включая ремешок в двух размерах и зарядное устройства USB Type-C, судя по всему, конструктивно аналогичное тому, что поставлялось с Pixel Watch 2.

Кроме того, Google Pixel Watch 3 получит целый ряд новых возможностей, в том числе функцию Morning Brief, каждое утро предоставляющую сводку наиболее важных показателей здоровья и качества сна, а также высчитывающую балл готовности, позволяющий узнать, насколько готов организм выполнять те или иные нагрузки за день, чтобы не перетренироваться. Также добавлена новая функция кардионагрузки, следящая за работой сердца.

Компания особо выделяет возможность использования новинки в процессе занятия бегом, позволяя создавать индивидуальную программу для пробежек и иметь доступ к сохранённым результатам тренировок, а также получать тактильные и звуковые подсказки, когда следует сбавить темп или ускориться.

Источник фото: Android Headlines

Ожидается, что официальный запуск умных часов Pixel Watch 3 состоится совместно с рядом других мобильных устройств Google уже 13 августа.

#google #pixel watch 3
Источник: androidheadlines.com
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