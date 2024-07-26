Samsung должна приступить к бета-тестированию One UI 7 уже через несколько дней.

Программа открытого бета-тестирования One UI 7 на базе Android 15 для линейки смартфонов Galaxy S24 стартует уже через неделю в ряде стран, о чём сообщает ряд источников, поэтому утечек о дизайне и возможностях будущего обновления от Samsung становится всё больше — несколько дней назад в сети Интернет появились скриншоты, демонстрирующие пользовательский интерфейс камеры и внешний вид пары иконок, а сегодня новая утечка раскрывает больше подробностей о предстоящем обновлении One UI 7, говорится в материале сайта Neowin.

Информатор Vetrox360 обнародовал скриншот, на котором изображено сразу несколько иконок приложений One UI 7, в том числе «Часы», «Галерея», «Камера», «Контакты», «Погода» и так далее, которые получили заметные изменения в дизайне.

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Источник фото: X/Vetrox360

Информатор chuvn8888 публикует изображения, демонстрирующие обновлённый дизайн Панели быстрого доступа One UI 7, которая отличается более округлыми элементами пользовательского интерфейса, а также имеет два раздела (быстрые настройки и уведомления), переключаться между которыми можно проводя пальцем влево ли вправо.

Ещё один опубликованный скриншот показывает улучшенную функцию «Continuity», которая, как утверждается, позволит пользователям отправлять видеозвонки со смартфона на другие устройства, обеспечивая их продолжение, например, на планшете Galaxy или на телевизоре Samsung.

Уведомления и элементы приложения «Настройки», судя по изображению, также получили более округлый дизайн.

Источник фото: Neowin/SmartPrix

Ранее ряд источников сообщил, что в процессе работы над One UI 7 компания Samsung вдохновлялась внешним видом конкурирующих продуктов от Apple и Xiaomi, а именно iOS 18 и HyperOS. Также стало известно, что обновление принесёт целый ряд заметных улучшений и изменений, благодаря чему может стать самым крупным в истории One UI.