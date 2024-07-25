Масштабная утечка раскрывает больше подробностей о новинках.

На фоне скорого запуска новой линейки смартфонов Google Pixel 9 в сеть просочилось достаточное количество информации, проливающее свет на характеристики новинок, но сегодня информатор Onleaks поделился официальными промо-материалами, благодаря которым стали известны подробные спецификации и возможности новых моделей, говорится в материале сайта Gizmochina, ссылающегося на издание 91mobiles.

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Согласно опубликованным рекламным изображениям, в линейку Google Pixel 9 входит стандартная модель Pixel 9, Pixel 9 Pro, вариант Pixel 9 Pro с увеличенным размером дисплея, который, судя по всему, является моделью Pixel 9 Pro XL, а также складной смартфон Pixel 9 Pro Fold.

Новинки получат глянцевую плоскую рамку и мягкую матовую заднюю панель, а также чуть урезанную в размерах горизонтально расположенную панель камеры на тыльной стороне с заметным выступом.

Стандартная модель Pixel 9 оснащается 6.3-дюймовым дисплеем Actua, 12 ГБ оперативной памяти, 50-Мп основной камерой и сверхширокоугольным объективом с разрешением 48 Мп, расположенными на задней стороне, а также 10.5-Мп селфи-камерой.

Смартфоны Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL обзаведутся экранами Super Actua с диагональю 6.3 и 6.8 дюйма соответственно, 16 ГБ оперативной памяти, 50-Мп основным датчиком, 48-Мп сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом на 48 Мп, а также 42-Мп фронтальной камерой.

Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold получит 6.3-дюймовый внешний дисплей Actua и 8-дюймовый внутренний экран Super Actua Flex, 16 ГБ оперативной памяти, 48-Мп основной модуль камеры, дополненный 10.5-Мп сверхширокоугольным объективом и 10.8-Мп телеобъективом, а также 10-Мп селфи-камеру.

Все модели линейки Pixel 9 получат чипсет Tensor G4, семь лет обновлений программного обеспечения и функцию Emergency SOS, предупреждающую пользователей о пожарах, наводнениях и других стихийных бедствиях, а также противодействующую вредоносному ПО и фишингу.

Производитель особо отмечает расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе Gemini AI и Circle to Search, благодаря чему владельцы смартфонов серии Pixel 9 смогут более эффективно выполнять те или иные задачи. Помимо этого, имеется функция Pixel Screenshots, похожая на упрощённую версию Microsoft Recall и позволяющая делать скриншоты в качестве напоминаний.

Источник фото: Onleaks/91mobiles

Ожидается, что новая линейка смартфонов Pixel 9 будет официально представлена Google уже 13 августа текущего года.