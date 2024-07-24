Новинка должна предложить более высокую производительность по сравнению с предшественником.

Несколько дней назад чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 был замечен в базе данных Geekbench, а сегодня информатор Yogesh Brar подтверждает ряд технических характеристик чипа и его дату выхода, а также приводит список производителей, которые в числе первых оснастят свои смартфоны новейшей SoC, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: TechRadar/Qualcomm

Как утверждает информатор, чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) обзаведётся одним ядром с тактовой частотой 2.5 ГГц, тремя ядрами, функционирующими на частоте 2.4 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 1.8 ГГц, а также получит встроенный графический процессор Adreno 810.

Первыми OEM-производителями, которые будут использовать чип нового поколения в своих устройствах, как сообщается, станут Motorola, Vivo, Redmi и Realme. Ранее стало известно, что смартфон Redmi 14 Pro может стать одной из первых моделей, получивших новейший чипсет.

Утверждается, что запуск чипсета Snapdragon 7s Gen 3 состоится уже в следующем месяце, в то время как выход первых продуктов, оснащённых новым чипом, запланирован на сентябрь.

Конфигурация ядер Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, о которой рассказал информатор, соответствует данным на сайте Geekbench, где новый чип был протестирован несколько дней назад, продемонстрировав результат в 1175 и 3157 очков в одноядерном и многоядерном тесте, обойдя модель предшествующего поколения, Snapdragon 7s Gen 2, на 15 и 12 процентов соответственно.

Ожидается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 будет применяться в моделях смартфонов среднего класса.