Новинка дебютирует уже через несколько дней.

Компания Xiaomi намерена презентовать свою новую модель планшета Redmi Pad SE 4G с поддержкой LTE и доступной ценой уже через несколько дней — производитель опубликовал дату запуска новинки и ряд её технических характеристик, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Redmi

Судя по всему, планшет Redmi Pad SE 4G будет представлять собой обновлённую LTE-модификацию аналогичной модели, выпущенной в прошлом году и ограниченной поддержкой Wi-Fi, с некоторыми отличиями в дизайне — в частности, модуль камеры новинки, расположенной на тыльной стороне, имеет круглую форму, благодаря чему устройство выглядит несколько иначе по сравнению с прошлогодней моделью.

Помимо поддержки 4G, производитель сообщает, что планшет будет оснащаться HD-дисплеем и поддерживать Dolby Atmos, а также получит до 128 ГБ постоянной памяти. На задней стороне устройства располагается модуль камеры с разрешением 8 Мп, а на фронтальной имеется 5-Мп селфи-камера. Судя по представленному изображению, новинка будет представлена в зелёном и голубом цветах.

Более подробной информацией о характеристиках планшета Redmi Pad SE 4G производитель не делится, но в том случае, если новинка будет представлять собой лишь слегка модифицированную версию прошлогодней модели, можно ожидать, что устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, дисплеем с диагональю 11 дюймов, до 8 ГБ оперативной памяти и аккумуляторной батареей ёмкостью 8000 мА·ч.

Как сообщает Xiaomi, доступный Android-планшет будет представлен 29 июля текущего года. Ожидается, что чуть позже новинка будет доступна на мировом рынке.