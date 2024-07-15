Данная разработка позволит повысить энергоэффективность чипов.

Группа учёных из нескольких европейских стран создала перспективный сплав, который позволяет преобразовывать излишки тепловой энергии, выделяемой чипами, в электрическую, что является значительным прорывом в области микроэлектроники, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: PC Gamer

Современные процессоры славятся не только своей высокой производительностью, но и значительным потреблением энергии, часть из которой выделяется в форме тепла, в результате чего для обеспечения работоспособности чипов и защиты от перегрева применяются мощные системы охлаждения, а отводящаяся тепловая энергия по сути тратится впустую.

Новый сплав германия и олова, созданный специалистами из Великобритании, Италии и Германии, позволяет преобразовывать тепловую энергию, выделяемую в процессе работы чипов, обратно в электрическую, что позволит выпускать более энергоэффективные и надёжные электронные устройства.

Основная проблема, стоявшая перед учёными, заключалась в том, что в настоящее время известно крайне мало материалов, способных преобразовывать тепловую энергию в электрическую, и ни один из них не совместим с технологиями производства чипов, в то время как новый сплав, значительно снижающий теплопроводность материала при сохранении его электрических свойств, может быть легко интегрирован в производственные процессы.

Кроме того, новая разработка может позволить увеличить производительность процессоров благодаря использованию свойств новейшего сплава для расширения набора применяемых технологий на одном чипе.