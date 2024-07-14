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Запуск космического корабля НАСА к спутнику Юпитера под угрозой срыва из-за проблемных транзисторов
Детали могут выйти из строя из-за недостаточной радиационной стойкости.

Осенью текущего года НАСА планирует запустить автоматическую межпланетную станцию Europa Clipper для изучения одного из наиболее интересующих астрономов спутников Юпитера, Европы, но эти планы в настоящее время оказались под угрозой в связи с недостатком оборудования, говорится в материале сайта Ars Technica.

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Источник фото: Space.com/NASA

Космическая миссия Europa Clipper является одним из самых амбициозных и дорогих проектов НАСА, стоимость которого составляет около 4.25 млрд долларов. В рамках данной программы космический корабль должен быть запущен на ракете-носителе Falcon Heavy в октябре текущего года, но недавно специалисты НАСА обнаружили, что транзисторы аппарата могут не соответствовать необходимым требованиям к радиационной стойкости.

В настоящее время производитель микросхем работает с командой специалистов НАСА, чтобы решить возникшую проблему, а также оценить риск использования данных компонентов на космическом корабле.

Отмечается, что спутники, вращающиеся вокруг Юпитера, испытывают на себе одно из самых суровых радиационных воздействий в Солнечной системе, поэтому космический корабль должен быть готов к подобным условиям, но предварительные тесты показали, что транзисторы, регулирующие поток энергии, могут выйти из строя в подобной среде. Сейчас перед специалистами стоит задача по оценке возможностей данных деталей и их срока службы, а завершение предварительного анализа ожидается в конце июля.

НАСА пока не сообщает, будет ли перенесён запуск миссии Europa Clipper на более поздний период, но некоторые аналитики считают, что это вполне вероятно. Возможность запуска космического корабля к Юпитеру существует и в 2025-2026 годах, но это может привести к дополнительным издержкам, хотя спешка в данном вопросе может и вовсе стать причиной потери космического корабля по прибытию к Юпитеру.

#europa clipper
Источник: arstechnica.com
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