Производитель рекомендует пользователям отнестись к данной ситуации серьёзно.

Компания Baseus объявляет об отзыве двух своих моделей пауэрбанков, что связано с опасностью их возможного перегрева и последующего возгорания, а также рекомендует их обладателям немедленно прекратить использование данных устройств во избежание возникновения опасных ситуаций, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Baseus

Сообщается, что затронутыми оказались пауэрбанки с модельными номерами PPCXM06 и PPCXW06, что указывает на Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Bank 2022, характеризующийся ёмкостью 6000 мА·ч и пиковой выходной мощностью 20 Вт, и Baseus Magnetic Wireless Charging Power Bank с аналогичными параметрами.

Данные устройства широко продавались на официальном сайте производителя и у ряда продавцов, начиная с 2022-2023 годов, причём проблемы наблюдаются не у отдельных партий, а всех экземпляров в целом.

Отмечается, что всем обладателям подверженных неполадке моделей пауэрбанков Baseus необходимо с особой серьёзностью отнестись к данной ситуации, так как, по данным производителя, литий-ионные элементы, которыми снабжены накопители энергии, могут внезапно перегреваться, что в худшем случае приведёт к возгоранию и последующему материальному ущербу и даже ожогам.

Компания просит проинформированных о данной проблеме клиентов распространить эту новость по всем возможным каналам, чтобы уберечь людей, которые приобрели пауэрбанк или получили его в подарок, от возможных проблем.

Кроме того, владельцы потенциально опасных моделей пауэрбанков могут подать заявку о компенсации на сайте производителя, но без подтверждающего покупку документа они смогут рассчитывать на сумму не более 36 долларов. Также обладатели устройств должны будут самостоятельно их утилизировать или же обратиться к специалистам по данному вопросу.