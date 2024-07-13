Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Baseus отзывает две популярные модели пауэрбанков в связи с риском их возгорания
Производитель рекомендует пользователям отнестись к данной ситуации серьёзно.

Компания Baseus объявляет об отзыве двух своих моделей пауэрбанков, что связано с опасностью их возможного перегрева и последующего возгорания, а также рекомендует их обладателям немедленно прекратить использование данных устройств во избежание возникновения опасных ситуаций, говорится в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Источник фото: NotebookCheck/Baseus

Сообщается, что затронутыми оказались пауэрбанки с модельными номерами PPCXM06 и PPCXW06, что указывает на Baseus Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Bank 2022, характеризующийся ёмкостью 6000 мА·ч и пиковой выходной мощностью 20 Вт, и Baseus Magnetic Wireless Charging Power Bank с аналогичными параметрами.

Данные устройства широко продавались на официальном сайте производителя и у ряда продавцов, начиная с 2022-2023 годов, причём проблемы наблюдаются не у отдельных партий, а всех экземпляров в целом.

Отмечается, что всем обладателям подверженных неполадке моделей пауэрбанков Baseus необходимо с особой серьёзностью отнестись к данной ситуации, так как, по данным производителя, литий-ионные элементы, которыми снабжены накопители энергии, могут внезапно перегреваться, что в худшем случае приведёт к возгоранию и последующему материальному ущербу и даже ожогам.

Компания просит проинформированных о данной проблеме клиентов распространить эту новость по всем возможным каналам, чтобы уберечь людей, которые приобрели пауэрбанк или получили его в подарок, от возможных проблем.

Кроме того, владельцы потенциально опасных моделей пауэрбанков могут подать заявку о компенсации на сайте производителя, но без подтверждающего покупку документа они смогут рассчитывать на сумму не более 36 долларов. Также обладатели устройств должны будут самостоятельно их утилизировать или же обратиться к специалистам по данному вопросу.

#baseus
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
Baseus выпускает беспроводные наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и Bluetooth 5.4
Baseus выпускает наушники Bowie MA10s с шумоподавлением 48 дБ и временем работы 38 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
8
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
2
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Microsoft решила не выпускать в общий доступ генератор речи VALL-E 2 из-за высокой реалистичности
3
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего секретного БПЛА XRQ-73
1
В Китае открылся крупнейший в мире крытый снежно-ледовый тематический парк
+
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
19
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
3
Мое мнение об iPad Air 2024
7
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
12
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
3
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
20
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
6

Сейчас обсуждают

Китя
19:37
Всё правильно своих детей они убивают и обвиняют РФ. Тактика Бендеры хорошо что он сдох от КГБ и их ждет таже участь. а у Бендеры было погоняло баба.
Ростелеком предупреждает об ухудшении работы YouTube в России
Victor Konovalov
19:37
И не говори - а шнобелевский лауреат Барака Обама вообще туповатый мексиканец!
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Last Sunset
19:33
Мериканцы хотят, чтобы только у них покупали оборудование со слежкой
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
Александр Пушик
19:32
Всегда считал диаметр в 100 000. А тут такой пичаль ((
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
Victor Konovalov
19:32
Совсем как у нас в России!
По мере роста экономики Индии требуется 1 миллион инженеров в области высоких технологий
Victor Konovalov
19:27
Странно я а всегда думал что нобелевским лауреатам - нужно много вкусной и здоровой пищи и пресной воды и просторного жилья и контакта с инопланетянами
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
ЧatoБoт
19:27
Шнобелевская лауреатка Светлана Алексиевич - та ещё мразота. Да и весь этот нынешний шнобелевский междусобойчик не лучше.
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Dark_Cloud
19:27
Действительно, что этот Харрисон Касс из National Interest себе позволяет.
NI: F-16 слишком стары в борьбе с современными истребителями
Китя
19:25
Сейчас РФ решает эту проблему и тебя вырежут дело времени.
Ростелеком предупреждает об ухудшении работы YouTube в России
glavhyilo
19:23
у России две беды,либералы и жиды
Ростелеком предупреждает об ухудшении работы YouTube в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем