Новинка поставляется с процессором Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H.

Сегодня китайская компания Honor провела больше мероприятие, на котором презентовала сразу несколько новых мобильных устройств, в том числе складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3, планшет MagicPad 2, а также ноутбук MagicBook Art 14 2024 с ультратонким корпусом и мощной начинкой.

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Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание GSMArena, ноутбук Honor MagicBook Art 14 2024 оснащается 14.6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120x2080 точек, соотношением сторон 3:2, охватом 100 % цветового пространства DCI-P3 и типичной яркостью 700 нит. На выбор покупателю предлагаются варианты с процессором Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H со встроенной графикой Intel Arc. Устройство снабжается твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ и поддерживает оперативную память LPDDR5X.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 60 Вт·ч, способная полностью заряжаться всего за 95 минут и восполнять свой заряд на 46 % за полчаса. Кроме того, ноутбук поставляется с целым набором функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Устройство имеет 6 динамиков, обеспечивающих пространственный звук и поддерживающих DTS, датчик отпечатков пальцев, два разъёма USB Type-C (один Thunderbolt 4), по одному порту HDMI и USB Type-A, 3.5-мм аудиоразъём, а также поддержку Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.3. Новинка доступна в двух цветах — Sunrise Impression и Summer Olives. Модель имеет толщину всего 12.95 мм и весит 1.03 кг.

Стоимость ноутбука Honor MagicBook Art 14 2024 с 16 ГБ ОЗУ и Core Ultra 5 125H составляет 7799 юаней (1075 долларов), модификация с 32 ГБ оперативной памяти и аналогичным CPU обойдётся в 8499 юаней (1170 долларов), а за версию с 32 ГБ ОЗУ и Core Ultra 7 155H необходимо заплатить 9499 юаней (1310 долларов).