На один выстрел тратится всего 1.5 доллара.

Возросшая опасность со стороны беспилотных летательных аппаратов заставляет специалистов целого ряда стран искать эффективные способы защиты от данного типа вооружения — инженеры из Южной Кореи разработали свою собственную систему, способную противодействовать дронам и использующую для этих целей лазер, сообщает издание TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

В рамках программы «Проект Звёздные войны» Южная Корея намерена развернуть зенитные лазерные комплексы, предназначенные для уничтожения беспилотников. Как рассказали в южнокорейском Управлении программы оборонных закупок (DAPA), данное вооружение было разработано военными Южной Кореи совместно со специалистами Hanwha Aerospace Co и способно уничтожать цели противника при помощи узконаправленного луча лазера, испускаемого в течение 10-20 секунд.

Как отметили в агентстве, зенитный лазерный комплекс имеет возможность эффективно поражать беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры, находящиеся на близком расстоянии, и весьма недорог в использовании — один выстрел данной установки обходится всего в 2000 вон (около 1.5 доллара США).

В настоящее время разработка находится на стадии прототипа, но в DAPA заявили, что уже подписали договор с Hanwha Aerospace Co, предусматривающий запуск системы в серию, добавив, что первая лазерная установка, Block-I, будет введена в эксплуатацию в текущем году. При этом некоторые эксперты полагают, что от ввода в строй первых экземпляров до массового использования лазерных установок против дронов может пройти не менее пяти лет.