Ранее компания планировала представить Robotaxi в начале августа.

Американский автопроизводитель Tesla славится не только громкими анонсами своих новых продуктов, но и постоянным их переносом, например, как это уже было с электропикапом Cybertruck – теперь же настал черёд и проекта беспилотного такси Robotaxi, презентация которого, по данным издания Bloomberg, была перенесена на два месяца вперёд, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Electrek

Как утверждает Bloomberg, представление Tesla Robotaxi, ранее запланированное на 8 августа текущего года, переносится на октябрь, так как производителю необходимо больше времени для создания демонстрационных экземпляров Robotaxi «Cybercab».

Перенос презентации Robotaxi на более поздний срок поднимает ряд вопросов относительно зрелости технологий Tesla, на которых основывается система беспилотного вождения Full Self-Driving, и их соответствию предъявляемым требованиям по обеспечению безопасности на дорогах общего пользования.

Кроме того, некоторые эксперты выражают беспокойство относительно использования системой автопилота Tesla исключительно камер для автономного вождения, что может таить в себе дополнительные опасности для участников дорожного движения.

Отмечается, что какой-либо ясности относительно того, в каком формате будет происходить презентация Tesla Robotaxi, пока нет — это может быть либо демонстрация функционального экземпляра, либо просто концепции дизайна.

В настоящее время Китай смягчает правила, регулирующие вопросы, связанные с системами автономного вождения, поэтому Tesla может выбрать КНР в качестве первого тестового «полигона» для своих беспилотных такси.