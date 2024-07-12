Стоимость новинок окажется выше ценников моделей предыдущего поколения.

Стоимость предстоящей линейки смартфонов Pixel 9 от Google окажется выше цен на соответствующие модели предшествующего поколения — об этом свидетельствует информация, опубликованная сайтом Dealabs, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Tom's Guide/OnLeaks

По данным Dealabs, цена базовой модели Pixel 9 в версии с накопителем на 128 ГБ составит 899 евро, а за вдвое больший объём хранилища (256 ГБ) придётся заплатить 999 евро. Новинка будет доступна в следующих цветовых оформлениях — Porcelain (белом), Obsidian (чёрном), Mojito (вероятно, зелёном) и Cosmo (предположительно, розовом).

Модель Pixel 9 Pro по своим размерам должна быть аналогична стандартной модификации, но иметь дополнительные камеры. Стоимость новинки в конфигурации с накопителем на 128 ГБ будет равна 1099 евро, за версию с 256 ГБ попросят 1199 евро, а вариант с 512 ГБ будет стоить 1329 евро. Старшие конфигурации будут ограничены цветами Obsidian и Hazel, в то время как другие версии также будут включать Porcelain и, возможно, Cosmo.

Смартфону Pixel 9 Pro XL приписывается начинка, аналогичная Pixel 9 Pro, но больший форм-фактор, схожий с Pixel 8 Pro. Цена новой модели за версию с хранилищем на 128 ГБ стартует с 1199 евро, стоимость модификации с 256 ГБ составит 1299 евро, за 512 ГБ придётся отдать 1429 евро, а вариант с 1 ТБ будет оценён в 1689 евро.

Масштабы цветовых различий в зависимости от оснащения для Pixel 9 Pro XL ещё более велики — модель с накопителем объёмом 1 ТБ должна быть выпущена только в цветовом оформлении Obsidian, версии со 128 и 512 ГБ также получат цвета Porcelain и Hazel, а вариант на 256 ГБ будет включать уникальный розовый цвет (Pink).

Складной смартфон Pixel 9 Pro Fold должен заменить Pixel Fold и будет стоить 1899 и 2029 евро за конфигурации с 256 и 512 ГБ соответственно, а варианты цветового исполнения будут ограничены Obsidian и Porcelain.

Отмечается, что опубликованные цены включают в себя НДС, но в любом случае утечка указывает на повышение стоимости линейки Google Pixel 9 по сравнению с предыдущей серией.