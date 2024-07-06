Смарт-часы будут иметь изысканный дизайн.

Уже через несколько дней суббренд Nothing презентует сразу несколько своих мобильных устройств, в том числе умные часы CMF Watch Pro 2, ряд характеристик которых сегодня был подтверждён, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gadgets 360/CMF by Nothing

По словам производителя, умные часы CMF Watch Pro 2 будут оснащены круглым циферблатом и сменными панелями, расширяющими возможности пользователя по смене дизайна гаджета в зависимости от предпочтений и необходимости.

Новинка получит дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с диагональю 1.32 дюйма и автоматической регулировкой яркости. Кроме того, устройство будет иметь поддержку управления жестами, что позволит пользователям выполнять целый ряд задач — подробной информации о работе данной технологии пока не предоставляется, но благодаря опубликованному изображению становится понятно, что управлять умными часами можно будет просто наклоняя запястье вперёд или назад.

Помимо этого, смарт-часы должны предлагаться в версиях с оранжевым кожаным или чёрным матовым ремешками. Ранее также стало известно, что смарт-часы обзаведутся корпусом из алюминиевого сплава с изысканным внешним видом.

Данными о стоимости новых умных часов производитель в настоящее время не делится, но, учитывая их более богатое оснащение по сравнению с моделью предшествующего поколения, источник предполагает, что цена новинки превысит предыдущую отметку в 4499 рупий (54 доллара).

Ожидается, что официальный анонс умных часов CMF Watch Pro 2 состоится совместно с наушниками CMF Buds Pro 2 и смартфоном CMF Phone 1 уже 8 июля текущего года.