Производитель считает, что беспокоиться не стоит.

За последние несколько лет специалисты по безопасности обнаружили несколько уязвимостей в процессорах Intel, наиболее опасными из которых были признаны Spectre, Meltdown и Downfall, но новое исследование раскрывает ещё одну угрозу для владельцев CPU американской компании, сообщает сайт Techspot.

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Источник фото: KitGuru

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили новую уязвимость в процессорах Intel, получившую название Indirector и по своему механизму действия схожую со Spectre, целясь по индикатору косвенного ветвления и изменяя конечную точку отправки процессором данных, чем может воспользоваться злоумышленник для кражи конфиденциальной информации.

Данной уязвимости подвержены современные модели процессоров Intel, начиная от двенадцатого и заканчивая четырнадцатым поколением. Как сообщили представители компании изданию Tom's Hardware, существующих методов защиты вполне достаточно, чтобы противодействовать Indirector, поэтому каких-либо других мер предпринимать не требуется.

Сторонние специалисты также подтверждают, что усиления текущих мер безопасности должно хватить для защиты от новой угрозы, но это может привести к потере производительности.

Исследователи, протестировавшие новую уязвимость на процессорах Intel Alder Lake и Raptor Lake, выяснили, что Indirector способен негативно влиять на производительность и стабильность работы CPU при выполнении ресурсоёмких процессов. Intel же советует в таком случае снизить напряжение процессоров.

Более подробную информацию о новой уязвимости исследователи собираются опубликовать уже в августе. При этом пока не ясно, будут ли подвержены новой атаке процессоры Intel следующих поколений.