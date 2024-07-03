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В Японии отказались от использования дискет в госучреждениях
Борьба с применением дискет в японских государственных организациях началась ещё в 2022 году.

Первые дискеты начали использоваться ещё в 70-ых годах прошлого столетия, но некоторые компании и организации до сих пор используют их для своих нужд — до недавнего времени в государственных учреждениях Японии они тоже широко применялись, но несколько дней назад этот архаичный способ хранения данных стал историей как минимум в японских госорганизациях, сообщает издание TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Как отмечал министр цифровых технологий Японии Таро Коно, несмотря на то, что японские власти в 2022 году начали борьбу с использованием старых носителей информации, на тот момент насчитывалось около 1900 государственных процедур, в которых применялись дискеты, компакт-диски и мини-диски.

По информации Reuters, в прошлом месяце Цифровое агентство Японии заявило об отмене в общей сложности 1034 правил, которые регулировали применение дискет, оставив лишь одну экологическую процедуру, связанную с утилизацией транспортных средств.

Сегодня Таро Коно написал, что 28 июня Японии всё-таки удалось выиграть в войне с дискетами. Как сообщало Цифровое агентство Японии, все процедуры переносятся в современную эпоху с доступностью в сети Интернет.

Несмотря на то, что основные производители дискет прекратили выпуск данного вида продукции более десяти лет назад, некоторые пользователи и компании до сих пор применяют их в своей деятельности — в их список входят музыканты, любители старины и энтузиасты, а среди крупных организаций, которые до сих пор используют дискеты, можно отметить Агентство муниципального транспорта Сан-Франциско, базирующееся в США. Кроме того, в 2019-2020 годах данным архаичным способом хранения данных пользовались в Пентагоне и в одной из систем Boeing.

#дискета
Источник: techspot.com
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