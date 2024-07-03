Новая модель дебютирует в первой половине июля.

Уже через несколько дней компания Honor представит свой новый смартфон Magic V3, который придёт на смену Magic V2 и будет отличаться целым рядом улучшений, а сегодня производитель опубликовал первое качественное изображение новинки, демонстрирующее её дизайн, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Благодаря представленному изображению можно увидеть, что задняя панель смартфона Honor Magic V3 получила кожаную отделку, которая должна быть приятной на ощупь и обеспечивать улучшенный захват устройства. Кроме того, новинка имеет тонкие боковые грани, судя по всему, сделанные из металла, что дополняет утончённый дизайн смартфона.

Круглый модуль камеры новинки, расположенный на тыльной стороне и включающий в себя три датчика, в том числе перископический телеобъектив, и светодиодную вспышку, обрамляется восьмиугольной металлической рамкой с золотистым оттенком.

Как и модель предшествующего поколения, Magic V3 оснащается боковым сканером отпечатков пальцев. При этом, как отмечает производитель, новинка будет тоньше своего предшественника.

Ранее стало известно, что смартфон Honor Magic V3 обзаведётся SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основной камерой, перископическим телеобъективом с 3.5-кратным оптическим зумом, а также поддержкой спутниковой связи и быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ожидается, что Honor Magic V3 дебютирует с более доступной моделью, Honor Magic Vs3, оснащённой чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 12 июля текущего года.