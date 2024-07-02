Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Lenovo представляет доступный планшет Tab K11 Plus с 11.45-дюймовым экраном и чипом Snapdragon 680
Lenovo Tab K11 Plus имеет до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Китайская компания Lenovo на своём официальном сайте разместила новую модель планшета, получившую название Tab K11 Plus и в скором времени ожидающуюся в продаже во многих регионах по всему миру, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Планшет Lenovo Tab K11 Plus снабжается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 680 и дисплеем с диагональю 11.45 дюйма, разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

Новинка поставляется в версиях с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объёмом 64, 128 или 256 ГБ. Модель оснащается 13-Мп камерой на тыльной стороне и 8-Мп селфи-камерой.

Питанием планшет снабжает аккумуляторная батарея ёмкостью 8600 мА·ч, которая, как заявляет производитель, способна обеспечить до двенадцати часов воспроизведения видео в автономном режиме. Для подзарядки устройства предусмотрен разъём USB Type-C, а в комплекте имеется адаптер мощностью 20 Вт.

Помимо этого, новинка имеет четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos и два микрофона, а также слот расширения для карт памяти microSD. Планшет может быть выпущен как с дополнительной поддержкой LTE, так и только лишь с Wi-Fi.

Точной информации о стоимости планшета Lenovo Tab K11 Plus в распоряжении источника пока нет, но, учитывая оснащение устройства, предполагается, что цена новинки будет весьма приятной.

#lenovo #tab k11 plus
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Ноутбук Lenovo на чипе Ryzen AI 9 365 Strix Point протестировали в Geekbench
Бюджетный планшет Lenovo Tab K11 Plus 11,45″ со Snapdragon 680 появится на мировых рынках
Lenovo начинает международные продажи бюджетного планшета Lenovo Tab K11 Plus 11.45
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
1
На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
1
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
7
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
4
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
7
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
1
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
+
Apple запатентовала новую технологию под названием "растягиваемые дисплеи"
+
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
3
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
3

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
38
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
213
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
16
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
12

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
00:47
Как минимум вот. И в 2022 говорили, мол зима близко. И нет оснований предполагать, что через год перестанут говорить. https://overclockers.ru/world/show/128435/budanov-prizval-perenesti-boevye-dejstvi...
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Вячеслав Крицков
00:46
Может быть позже какой нибудь Рх 5600 , но и проц по идее нужен другой что бы хотя бы на минимум алан ваке было .
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:42
Ну типо геймер с затычкой на 4 Гб ...особо не нужно много ....
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:41
Или точнее сказать поиграть можно будет )
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
Вячеслав Крицков
00:40
Я вообще пока что планирую минималку ,5 1600 под 24 Гб , и рх 470 ,понятно что не эталон , но пара запчастей давно лежит ,да и поиграть будет во много что норм ....
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
DIP48
00:32
Спасая деньги от инфляции, вкладывать их в покупку компьютера - так себя идея, прямо скажем, идиотская. Инфляция самой компьютерной техники гораздо больше инфляции денег. Даже новьё устаревает и теряе...
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
Артём Николаев
00:30
Запомни, друзья - только армия и флот! ARM - британская компания, Google и Qualcomm - американские. MediaTek и TSMC - Тайвань, который такой же основной союзник вне НАТО, как и Южная Корея. А китайцы ...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
DIDEI
00:19
Почему нет смысла покупать 7800x3d и как удалить из закладок оверлокер сру.
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
Evgeny Chezarin
00:15
Нужно быть полным долбоебом чтоб купить Core i5-14600KF с ГовноЕядрами за 29к.
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
IronWolf
00:14
Мне вот интересно коменты можно удалить, а дятла писателя , который как говорит Шеша воспроизводит кал, и вводит некрепкие умы в заблуждение нельзя, Админы где голосование по результатом которого мо...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем