Lenovo Tab K11 Plus имеет до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Китайская компания Lenovo на своём официальном сайте разместила новую модель планшета, получившую название Tab K11 Plus и в скором времени ожидающуюся в продаже во многих регионах по всему миру, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Lenovo Tab K11 Plus снабжается 8-ядерным чипсетом Snapdragon 680 и дисплеем с диагональю 11.45 дюйма, разрешением 2K, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит.

Новинка поставляется в версиях с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объёмом 64, 128 или 256 ГБ. Модель оснащается 13-Мп камерой на тыльной стороне и 8-Мп селфи-камерой.

Питанием планшет снабжает аккумуляторная батарея ёмкостью 8600 мА·ч, которая, как заявляет производитель, способна обеспечить до двенадцати часов воспроизведения видео в автономном режиме. Для подзарядки устройства предусмотрен разъём USB Type-C, а в комплекте имеется адаптер мощностью 20 Вт.

Помимо этого, новинка имеет четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos и два микрофона, а также слот расширения для карт памяти microSD. Планшет может быть выпущен как с дополнительной поддержкой LTE, так и только лишь с Wi-Fi.

Точной информации о стоимости планшета Lenovo Tab K11 Plus в распоряжении источника пока нет, но, учитывая оснащение устройства, предполагается, что цена новинки будет весьма приятной.