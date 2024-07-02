Компания представит новую линейку смартфонов Pixel 9 и ряд других устройств.

В текущем году презентация новых мобильных устройств Google состоится раньше конкурирующих продуктов от Apple — как сообщает сайт TechSpot, в 2024 году мероприятие Made By Google, на котором производитель, судя по всему, представит свои новые смартфоны серии Pixel 9, а также ряд других устройств, среди которых могут появиться умные часы, наушники и складная модель планшета, состоится уже 13 августа.

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Источник фото: TechSpot/Onleaks/Mysmartprice

Ожидается, что на августовской презентации будет представлено как минимум два смартфона, а именно Pixel 9 и Pixel 9 Pro, но появление Pixel 9 Pro XL тоже не исключено. Благодаря утечке концептуальных рендеров стало известно, что Pro-версия получит усовершенствованный модуль задней камеры, в котором может разместиться объектив с регулируемой диафрагмой, и изменённый дизайн.

Кроме того, как минимум в одной из моделей линейки Pixel 9 может появиться функция адаптивного касания, которая позволит увеличивать или уменьшать чувствительность сенсорного экрана, чтобы улучшить его отзывчивость при касании мокрыми руками или использовании защитных плёнок.

Помимо этого, Google может презентовать складную модель Pixel Fold 2, имеющую 7.9-дюймовый внутренний экран и 6.4-дюймовый внешний дисплей, а также усовершенствованную заднюю камеру.

Предполагается, что для моделей линейки Pixel 9 и Pixel Fold 2 будет предназначен чипсет Tensor G4, основанный на дизайне Samsung Exynos.

Компания Apple, судя по всему, не внесёт каких-либо значимых изменений в дизайн предстоящих моделей серии iPhone 16, но сделает упор на расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволит успешно конкурировать с продуктами от других производителей, в том числе Google.

В прежние годы компания Google обычно представляла свои новые мобильные устройства в октябре, а перенос презентации на август произойдёт впервые и позволит опередить выход новых продуктов Apple.