В рейтинге моделей среднего класса лидирует Snapdragon 7+ Gen 3.

Представители бенчмарка AnTuTu публикуют июньский рейтинг производительности флагманских смартфонов и моделей среднего класса, в котором произошли некоторые изменения по сравнению с маем, сообщает сайт NotebookCheck.

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Источник фото: TechRadar/Qualcomm

Согласно опубликованным данным, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в составе смартфона Asus ROG Phone 8 в июне вернул себе былое лидерство, сместив с лидирующей позиции майского чемпиона, MediaTek Dimensity 9300+, который в текущем месяце не смог оставить за собой вторую строчку, очутившись на третьей позиции, что может объясняться тем, что смартфон Vivo X100s, который и вывел его в лидеры в мае, в свежем рейтинге не участвует. На втором же месте расположился чип Dimensity 9300.

Отмечается, что в следующем рейтинге производительности AnTuTu первую строчку может занять флагманский смартфон Nubia RedMagic 9s Pro, дебютирующий 3 июля, с разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который, как заявляет производитель, в AnTuTu набирает 2.3 млн баллов, что значительно превосходит показатели текущего лидера.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Рейтинг смартфонов среднего класса остался практически без изменений по сравнению с маем — первую строчку занимает OnePlus Ace 3V с чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, на второй позиции находится Realme GT Neo6 SE, оснащённый чипом Snapdragon 7+ Gen 2, а третье место за Redmi K70E с SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra.