В настоящее же время пользователям придётся применять обходные пути.

В прошлом месяце некоторые пользователи Windows 11 начали жаловаться на нештатную работу сервиса OneDrive, связанную с внезапным превращением общих папок в интернет-ярлыки — оказалось, что проблема достаточно распространена, но специалисты Microsoft уже работают над её устранением, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

В одной из веток форума Microsoft представитель компании рассказал о деталях данной неполадки и подтвердил, что софтверный гигант изучает все нюансы, присущие этой проблеме, чтобы как можно быстрее с ней справиться.

В настоящее время известно, что данному багу подвержены общие папки OneDrive, а первые сообщения о возникающих проблемах стали поступать в июне текущего года — как сообщают пользователи, общие папки OneDrive в какой-то момент становятся недоступными и превращаются в интернет-ярлыки, нажатие на которые приводит не к просмотру содержимого папки, а к открытию веб-сайта OneDrive.

При этом общие папки не синхронизируются должным образом, что приводит к нарушению организации рабочего процесса в связи с невозможностью доступа к файлам.

Отмечается, что данная проблема может быть связана с возникновением внутренней ошибки, которая негативным образом воздействует на механизмы синхронизации и обработки данных службы OneDrive.

Некоторые пользователи сообщали, что в качестве временного решения используют веб-интерфейс OneDrive для доступа к файлам, находящимся в общих папках.

Специалисты компании Microsoft активно работают по данному вопросу и предпринимают все усилия, чтобы восстановить доступ к общим папкам для пользователей. Предварительные результаты их исследований предполагают, что данная неполадка может быть вызвана недавним обновлением или неправильной конфигурацией.