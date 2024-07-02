Для покупки доступны наборы с различными комплектующими.

Китайская компания Loongson Technology ещё несколько месяцев назад рассказывала о возможностях своих процессоров нового поколения, а сейчас материнские платы и готовые наборы на базе процессора Loongson 3A6000 уже доступны для покупки, что позволит специалистам оценить их возможности, сообщает сайт TechSpot.

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В настоящий момент на площадке AliExpress представлено две материнские платы с процессором Loongson 3A6000, работающим на максимальной тактовой частоте 2.5 ГГц, имеющие различные возможности подключения и расширения.

Системная плата Loongson 3A6000 7A2000 поддерживает до двух модулей оперативной памяти DDR4, дискретный графический адаптер и различные карты расширения, для чего предназначены три разъёма PCIe, работающие в режимах x16, x8 и x4 соответственно. Помимо этого, поддерживаются устройства SATA и NVMe, а также подключение при помощи USB 3.0.

Стоимость комплекта, состоящего из материнской платы и процессора Loongson 3A6000, составляет около $373. Кроме того, имеются различные наборы со встроенной или дискретной графикой, а также разными вариантами объёма ОЗУ и хранилища.

Источник фото: TechSpot

Системная плата Loongson 3A6000 Corerboard XC-LS3A6M, вместе с процессором оценённая в $390, тоже поставляется с различными вариациями оперативной памяти и накопителя, но предоставляет лучшие возможности расширения, предлагая аналогичное предыдущей модели количество разъёмов PCIe, но имея дополнительный порт Ethernet и разъём для USB 3.2.

Процессор Loongson 3A6000 основан на архитектуре LoongArch, сочетающей в себе особенности MIPS и RISC-V. Ранее производитель заявлял, что одноядерная производительность данного чипа сравнима с продуктами на базе AMD Zen 3 и семейством процессоров Intel 11-го поколения, а теперь у исследователей имеется возможность проверить данное утверждение.