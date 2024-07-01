Realme Note 60 продолжает раскрывать свои характеристики.

Компания Realme продолжает работать над своей новой доступной моделью смартфона, имеющей название Note 60 и уже мелькавшей на нескольких сайтах сертификации, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных Geekbench, сообщает сайт MySmartPrice.

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Realme Note 50. Источник фото: GSMArena

Согласно сайту Geekbench, смартфон Realme Note 60 с модельным номером RMX3933 получил чипсет Unisoc T612, оснащённый 8 ядрами с тактовой частотой 1.82 ГГц, и графический процессор Mali-G57, что не отличает его от модели предшествующего поколения, Realme Note 50. Разница же заключается в увеличении объёма памяти до 6 ГБ против 4 ГБ у предшественника.

В одноядерном тесте Geekbench новая модель набирает 432 балла, а в многоядерном получает 1341 очко. Работает устройство под управлением ОС Android 14.

Источник фото: MySmartPrice

Ранее смартфон Realme Note 60 появлялся на сайтах сертификации, благодаря чему стало известно, что питанием новинку будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Хотя точной информации о цене новой модели пока не имеется, можно предположить, что ценник новинки будет весьма приятным и вряд ли сильно превысит стоимость модели предшествующего поколения с 6.74-дюймовым IPS-дисплеем, 13-Мп основной камерой и хранилищем объёмом до 128 ГБ, которая на старте продаж предлагалась за 65 долларов (5 600 рублей).