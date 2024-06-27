Redmi K70 Ultra получит водо- и пыленепроницаемый корпус.

Разнообразные слухи ходят о будущем флагманском смартфоне Redmi K70 Ultra уже достаточно продолжительное время, но сегодня свежая информация об устройстве появилась благодаря официальному рекламному постеру, опубликованному представителем производителя, сообщается в материале издания Gizmochina.

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Генеральный директор Redmi Ван Тэн опубликовал рекламное изображение, которое указывает на наличие у смартфона Redmi K70 Ultra корпуса, отвечающего стандарту IP68 — это означает, что устройство полностью защищено от негативного воздействия пыли и может быть погружено в пресную воду на глубину до 1.5 метра в течение получаса без негативных последствий.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, представитель Redmi добавил, что благодаря пылевлагозащищённому корпусу будущая новинка представляет особый интерес для людей, которые любят активно путешествовать в летние месяцы.

Ранее информатор на Weibo сообщил, что смартфон Redmi K70 Ultra будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, что предполагает отказ от чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым снабжён Redmi K70 Pro, вышедший в ноябре прошлого года и совсем недавно получивший солидную скидку.

Помимо этого, новой модели приписывается наличие OLED-дисплея 8T с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопителя UFS 4.0 объёмом 1 ТБ, тройной камеры на задней панели с сенсорами на 50, 8 и 2 МП, а также ёмкой аккумуляторной батареи на 5500 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Дисплей новинки должен быть окружён металлической рамкой, а тыльная сторона получит стеклянную панель.