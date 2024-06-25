Клавиатура Logitech G515 Lightspeed TKL должна заинтересовать геймеров.

Компания Logitech презентует новую модель своей беспроводной клавиатуры, получившую название G515 Lightspeed TKL и имеющую низкий профиль, а также целый ряд других преимуществ, которые могут заинтересовать геймеров, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin

Клавиатура Logitech G515 Lightspeed TKL имеет достаточно компактные размеры, что позволит сэкономить дополнительное место на столе, а также небольшую высоту (22 мм), позволяющую исключить необходимость подставки для запястий.

Новинка оснащается низкопрофильными переключателями для клавиш, которые активируются при небольшом нажатии в 1.3 мм, а максимальный промежуток хода составляет 3.2 мм, что, как заявляет производитель, позволит геймерам ускорить свои действия за единицу времени.

Кроме того, переключатели данной клавиатуры предварительно смазаны, а клавиши снабжаются встроенными стабилизаторами и колпачками из ПБТ, что должно повысить комфорт при нажатии. Для снижения уровня издаваемого шума устройство оснащается звукопоглощающим пенопластом.

Помимо этого, новинка имеет RGB-подсветку, обеспечивающую отображение 16.8 млн цветов, а также поддержку технологии Logitech KeyControl, позволяющей запрограммировать каждую клавишу на выполнение до 15 действий при помощи специального программного обеспечения, что расширяет возможности геймеров.

Для подключения клавиатуры к компьютеру можно использовать Bluetooth-соединение, фирменный беспроводной адаптер LightSpeed от Logitech, а также кабель. В беспроводном режиме устройство способно проработать до 36 часов без необходимости подзарядки.

Стоимость низкопрофильной беспроводной клавиатуры Logitech G515 Lightspeed TKL при предварительном заказе составляет 140 долларов (12 400 рублей). В зависимости от своих предпочтений покупатель может выбрать линейные или тактильные переключатели для клавиш. Первые поставки новой модели должны стартовать в июле.

Позже в текущем году Logitech намерена выпустить проводную версию клавиатуры G515 Lightspeed TKL по цене в 100 долларов (8 800 рублей).