Это было осуществлено при помощи подводной обсерватории ARCA.

Нейтрино является электрически нейтральной частицей и слабо взаимодействует с веществом, в связи с чем имеет крайне большую длину пробега в самых разных средах, но обнаружить её взаимодействие с другими частицами весьма непросто, поэтому возможная фиксация нейтрино с рекордно высокой энергией, о которой объявил физик Жоао Коэльо, станет беспрецедентным событием в области научных исследований, говорится в материале издания TechSpot.

реклама

Источник фото: Space.com/Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube

Как заявил Жоао Коэльо на конференции Neutrino 2024, подводная обсерватория Astroarticle Research with Cosmics in the Abyss (ARCA) зафиксировала исключительные субатомные взаимодействия, которые, возможно, были вызваны нейтрино сверхвысокой энергии. Учёный обещает раскрыть подробности в своей будущей статье.

Существование нейтрино было доказано ещё в середине прошлого столетия, а для обнаружения данных частиц создаются специальные сооружения, такие как подводная обсерватория ARCA, состоящая из нескольких сфер, закреплённых на глубине около 3500 метров на дне Средиземного моря, при помощи которых имеется возможность обнаружения космический лучей высокой энергии и безмассовых частиц, и являющаяся частью большого массива телескопов и детекторов KM3NeT.

Учёные полагают, что сверхэнергичные нейтрино являются результатом взрыва сверхновых или роста сверхмассивных чёрных дыр, а их энергия составляет около 0.5 петаэлектронвольта, в то время как энергия нейтрино, о котором рассказал Коэльо, может превышать данное значение в несколько десятков раз.

По мнению ряда учёных, данное открытие станет беспрецедентным событием в физике элементарных частиц. По словам самого Коэльо, данный случай фиксации нейтрино сверхвысокой энергии является уникальным и не похож на другие подобные события.