AOC U27V10R предлагается по достаточно демократичной цене.

Компания AOC представила монитор U27V10R с целым рядом функций и характеристик, которые заинтересуют создателей контента, стремящихся получить качественный продукт с высоким разрешением и точным отображением цветов по демократичной цене, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Монитор AOC U27V10R оснащается панелью, выполненной по технологии IPS, с диагональю 27 дюймов и разрешением 3840x2160 точек, что обеспечит детальное изображение для профессиональной работы. Кроме того, устройство характеризуется яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц, чего, конечно, не хватит для игровых баталий, но вполне устроит создателей контента, а также подойдёт для выполнения повседневных задач.

Помимо этого, новинка обеспечивает насыщенные и точные цвета благодаря коэффициенту статической контрастности 1200:1, а также охвату 100 % цветовой гаммы sRGB и 95 % цветового пространства DCI-P3, что должно заинтересовать пользователей, часто редактирующих фотографии или видео.

Монитор обладает эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение устройства в пространстве в зависимости от предпочтений пользователя, а также имеет крепления VESA, что расширяет возможности монтажа.

Новинка имеет широкий набор портов для подключения — монитор снабжается двумя разъёмами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с поддержкой технологии Power Delivery, благодаря чему имеется возможность заряжать мобильные устройства, обеспечивая мощность до 65 Вт, а также двумя разъёмами USB-A 3.2 Gen 1 и 3.5-мм портом для подключения наушников или динамиков.

Стоимость монитора AOC U27V10R в магазине JD.com составляет 1499 юаней (207 долларов, 18 000 рублей).