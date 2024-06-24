Дебют OnePlus Ace 3 Pro должен состояться 27 июня.

До официального запуска флагманского смартфона OnePlus Ace 3 Pro осталось всего несколько дней, поэтому производитель спешит заинтересовать ещё большее количество потенциальных клиентов, раскрывая дополнительные подробности о характеристиках и возможностях новой модели, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как и говорилось ранее, смартфон OnePlus Ace 3 Pro получит целых 24 ГБ оперативной памяти, что, как заявляет производитель, позволит не беспокоиться об объёме ОЗУ, поддерживая работу приложений на протяжении 72 часов без необходимости их перезапуска. О каких именно приложениях идёт речь при этом не уточняется.

Кроме того, старшая версия новинки будет снабжена накопителем объёмом 1 ТБ, что, по мнению компании, обеспечит пользователя местом для хранения данных в течение последующих четырёх лет использования устройства.

Производитель подтверждает, что смартфон OnePlus Ace 3 Pro будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой технологии OnePlus Tidal Architecture, позволяющей оптимизировать режимы работы чипа для достижения максимальной производительности, что подтверждают внутренние тесты компании — утверждается, что устройство набирает в AnTuTu 2 326 659 баллов, что весьма впечатляет, учитывая, что в майском рейтинге данного бенчмарка лучшая модель с SoC Snapdragon 8 Gen 3, RedMagic 9 Pro+, в среднем набрала лишь 2 080 986 очков.

Заявленные игровые возможности OnePlus Ace 3 Pro также весьма высоки — как утверждает производитель, в Genshin Impact смартфон обеспечивает показатель 59.7 fps при запуске игры в самом высоком разрешении. Особо отмечается поддержка многозадачности, благодаря чему пользователь сможет совершать звонки во время игры без какой-либо потери производительности.

Ранее появилась информация, что устройство обзаведётся 6.78-дюймовым экраном с изогнутыми краями, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, сканером отпечатков пальцев, 50-Мп основным сенсором Sony LYT-800 с оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 2-Мп макрообъективом на тыльной панели, а также 16-Мп селфи-камерой на передней. Питанием новинку будет обеспечивать аккумуляторная батарея на 6100 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ожидается, что официальный анонс смартфона OnePlus Ace 3 Pro состоится в Китае уже 27 июня текущего года.