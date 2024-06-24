Honor Play 60 Plus получил 6.77-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой 120 Гц.

Китайский бренд Honor презентовал в Китае свою новую модель смартфона среднего класса, получившую название Honor Play 60 Plus, которая пришла на смену Honor Play 50 Plus и получила ряд улучшений, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Смартфон Honor Play 60 Plus оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, LCD-панелью с диагональю 6.77 дюйма, разрешением HD+ (720x1610 точек) и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, поддержкой до 8 ГБ виртуальной памяти и накопителем UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ. На задней панели устройства находится двойная камера, представленная модулями на 50 и 2 Мп, а на передней — 5-Мп селфи-камера.

Питанием новинку обеспечивает ёмкая аккумуляторная батарея на 6000 мА·ч, поддерживающая технологию быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Работает смартфон под управлением ОС Android 14 с надстройкой в виде Magic OS.

Кроме того, устройство получило пылевлагозащищённый корпус, выполненный по стандарту IP64, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и 3.5-мм разъём для наушников. Также новая модель имеет сертификат SGS, гарантирующий устойчивость устройства к падениям и сжатию.

Источник фото: Gizmochina

Новинка выпускается в трёх цветовых оформлениях — белом (Moon Shadow White), чёрном (Phantom Night Black) и зелёном (Wonderland Green).

Стоимость смартфона Honor Play 60 Plus в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 1499 юаней (206 долларов, 18 300 рублей), а в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ достигает 1699 юаней (234 доллара, 20 700 рублей).