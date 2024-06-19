Игровая производительность стала слабым местом новинок.

Несколько недель назад состоялась презентация первых ноутбуков с Windows на Arm, оснащённых новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon X, но только в последние дни стали появляться первые тесты новых устройств — чуть ранее своими впечатлениями поделился один из первых обладателей ноутбука с новейшим чипом, а сегодня журналисты сайта NotebookCheck высказали своё мнение об игровой производительности новинки.

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Источник фото: Qualcomm

В настоящий момент ноутбуки под брендом Copilot+ PC с Windows на Arm представлены лишь моделями с процессорами Snapdragon X от Qualcomm, которые имеют ядра Oryon, а топовая 12-ядерная версия Snapdragon X Elite X1E-84-100 может достигать частоты 4.2 ГГц.

В распоряжении журналистов источника оказался ноутбук Asus Vivobook S 15 OLED, оснащённый процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 с 12 ядрами, достигающими частоты 3.4 ГГц, и графическим процессором Adreno с производительностью 3.8 TFLOPS.

В обзоре, посвящённом данной модели ноутбука специалисты отметили его крайне посредственные результаты в играх, а также возникновение проблем при запуске или изменении разрешения в нескольких тайтлах. В тех же случаях, когда игра запускалась, частота кадров оказывалась достаточно разочаровывающей.

Сообщается, что в тайтле «Ведьмак 3» в разрешении 1080p с ультра-настройками графики и постобработкой в режиме HBAO+ был продемонстрирован результат 19 FPS, в GTA V в 1080p с максимальными настройками графики, 4x MSAA и 16x FX AF показатель составил 20.4 FPS, в Strange Brigade в разрешении 1080p с ультра-настройками удалось добиться значения 37 FPS, в Dota 2 Reborn в 1080p с ультра-настройками графики было достигнуто 51.1 FPS, а наиболее плачевные показатели в Final Fantasy X, где в разрешении 1080p и высоких настройках частота кадров составила 15.6 FPS.

Отмечается, что представители других изданий сообщили о схожей ситуации с игровой производительностью процессоров Qualcomm Snapdragon X, заявив, что в настоящее время она является слабым местом для новых чипов.

При этом журналисты источника отметили высокое быстродействие Snapdragon X Elite в повседневных задачах, а также обеспечение практически стопроцентной производительности без заметных падений при работе ноутбука от батареи, чего не могут предложить ряд других мобильных устройств с Windows.