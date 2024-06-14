Для повышения производительности новых устройств, судя по всему, придётся дождаться обновлений.

Первые модели устройств, принадлежащие к новой платформе Copilot Plus PC и оснащённые новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon X, начали приходить к своим владельцам, один из которых поделился предварительными тестами новинки, и они оказались не слишком впечатляющими, говорится в публикации сайта Neowin.

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Источник фото: Qualcomm

Пользователь caponica23 на сайте Reddit опубликовал первые впечатления о только что полученном ноутбуке Samsung Galaxy Book4 Edge с процессором Snapdragon X Elite, подкрепив их результатами тестов. В бенчмарке Geekbench устройство продемонстрировало весьма посредственный результат, добившись показателей 1841 и 11537 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, что далеко от заявленных производителем значений около 3000 и 15000 очков и может объясняться сниженными до 2.5 ГГц частотами, на которых работал тестируемый образец, вместо декларируемых 4.0-4.2 ГГц

Первоначальные тесты в играх также оказались весьма посредственными — в тайтле Resident Evil Village в разрешении 1080p с применением FidelityFX Super Resolution в режиме Performance устройству удалось добиться показателя около 40-50 кадров в секунду с серьёзными падениями fps. Ситуация кардинально изменилась благодаря свежему апдейту Windows, который повысил частоту до 60-100 кадров в секунду и устранил падение fps.

А вот временем автономной работы новинки пользователь оказался весьма доволен, заявив, что ноутбук может проработать целый день без необходимости подзарядки — по данному параметру устройство превосходит аналоги на Core Ultra 9 185H, хоть и не дотягивает до продуктов Apple на базе M2.

Вполне вероятно, что основные проблемы с производительностью заключаются в недоработанных версиях ПО и прошивок, что, судя по всему, вскоре будет исправлено, хотя это несколько омрачит первые впечатления обладателей новых устройств.