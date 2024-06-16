У аналога для китайского рынка комплектное зарядное устройство имеется.

Представленный китайской компанией Vivo смартфон V40 имеет целый ряд преимуществ, в том числе возможность быстрой зарядки мощностью 80 Вт, но производитель по неизвестной причине «забыл» добавить адаптер для зарядки в комплект поставки, сообщается в публикации сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Ранее отсутствием адаптера для зарядки в комплекте поставки ряда моделей смартфонов начали грешить такие производители, как Apple и Samsung, но китайские компании не решались последовать данному примеру — судя по всему, Vivo решила стать одной из первых, не снабдив свой новейший смартфон V40 комплектным зарядным устройством, что может стать дополнительной проблемой для владельцев новинки, учитывая, что для обеспечения подачи питания с заявленной мощностью 80 Вт может понадобиться фирменная зарядка с поддержкой данной технологии.

Отмечается, что обделёнными оказались лишь покупатели за пределами Китая, в то время как в КНР модель Vivo V40 вышла под другим названием, Vivo S19, получив комплектное зарядное устройство, а также чехол, не входящий в комплект поставки базовой глобальной версии. Кроме того, ёмкость аккумулятора варианта для глобального рынка оказалась меньше на 500 мА·ч по сравнению с китайской модификацией.

В остальном же отличий между глобальным и китайским вариантом нет — Vivo V40 снабжается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, дисплеем, выполненным по технологии AMOLED, с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K (2800x1260 точек) и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 в версиях 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ, 50-Мп основной камерой с диафрагмой f/1.9 и сверхширокоугольным модулем с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/2.0.

Устройство имеет поддержку eSIM и доступно в двух цветовых оформлениях — серебряном (Stella Silver) и фиолетовом (Nebula Purple). Стоимость базовой версии с конфигурацией 8 ГБ + 256 ГБ составит 599 евро. Новинка будет доступна для покупки в Европе в следующем месяце.