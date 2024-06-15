Увеличение стоимости нового чипсета не окажет негативного воздействия на объёмы продаж флагманских смартфонов, считает специалист.

Совсем недавно Qualcomm подтвердила дату презентации своего новейшего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4, который станет основой для новых моделей смартфонов высокого класса, но стоимость нового чипа, как предрекают специалисты, будет выше модели предшествующего поколения, и аналитик Минг-Чи Куо рассказал, почему это произойдёт, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Как утверждает Минг-Чи Куо, серийное производство чипов Snapdragon 8 Gen 4 будет запущено во второй половине текущего года, а цена нового чипсета вырастет на 25-30 % по сравнению с текущей моделью Snapdragon 8 Gen 3, стоимость которой составляет около 190-200 долларов, то есть ценник новинки достигнет показателя 238-260 долларов.

По мнению аналитика, рост цены чипа нового поколения обусловлен использованием более совершенного узла N3E от TSMC при его производстве, обеспечивающего более высокую производительность, но требующего больше затрат.

При этом специалист полагает, что спрос на флагманские модели смартфонов, оснащённые чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, будет высок, что соответствует прогнозируемому росту рынка топовых мобильных устройств с возможностями искусственного интеллекта. Эксперт считает, что объёмы поставок нового чипа будут выше показателей модели предшествующего поколения на достаточно высокую цифру, но не превышающую 10 %.

Высказался аналитик и в отношении мобильных устройств с Windows на Arm — по его мнению, поставки процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus для данной платформы достигнут показателя в 2 млн единиц в текущем году, а в следующем году это значение увеличится на 100-200 %. Помимо этого, он считает, что в 2025 году американский производитель выпустит модифицированные версии данных чипов, что снизит стоимость устройств.

Также Минг-Чи Куо ожидает, что Qualcomm представит недорогой процессор под кодовым именем Canim, произведённый на узле N4 от TSMC, имеющий ту же вычислительную мощностью искусственного интеллекта, что и более дорогие версии, составляющую 40 TOPS, и предназначенный для устройств, находящихся в ценовом диапазоне от 599 до 799 долларов США.