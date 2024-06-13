Презентация новинки действительно произойдёт в октябре.

Во второй половине текущего года компания Qualcomm должна представить свой новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, и дата его анонса, судя по всему, теперь известна — как заметил информатор Мохамад Фаридо Фанани, производитель указал даты проведения мероприятия Snapdragon Summit 2024 на своём официальном сайте, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Ещё зимой Qualcomm сообщала, что представит свой новейший чип Snapdragon 8 Gen 4 в октябре текущего года, а теперь внесла больше ясности, обозначив, что мероприятие Snapdragon Summit 2024, посвящённое новым продуктам компании, пройдёт с 21 по 23 октября на Гавайях — именно в рамках данного события и должен состояться анонс чипсета следующего поколения.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Ожидается, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет выпускаться по 3-нм технологическому процессу TSMC и будет представлен в конфигурации «2+6», лишившись эффективных ядер, но приобретя два высокопроизводительных ядра с тактовой частотой до 4.0 ГГц, что, по слухам, позволит ему набирать до 3000 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 10000 очков в многоядерном, что более чем на 30 % выше по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, новинка должна получить видеоядро с обновлённой архитектурой, обеспечивающей гораздо большую производительность по сравнению с моделью предшествующего поколения.

Первой линейкой смартфонов, оснащённых чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, может стать серия Xiaomi 15, дебютирующая вскоре после Snapdragon Summit. Кроме того, свои устройства на базе чипа Qualcomm нового поколения позже могут представить iQOO и OnePlus, а также Samsung.